侯友宜都更宣傳片拍攝點　距離家族土地僅600公尺

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理）國民黨新北市長候選人侯友宜主打政見「都更三箭」強調「捷運蓋到哪、都更就到哪」政策，其中都更政策第二箭主打「交通主要幹道周遭都更」，侯友宜家族新莊土地正位於主要幹道周遭，且其宣傳片的拍攝地點又距離家族土地約為600公尺而已。

自由時報報導，國民黨新北市長候選人侯友宜之夫人任美鈴繼承新莊復興段254號土地，而侯擔任新北市副市長期間，利用家族又昱公司購入新莊復興段253地號土地，周邊為商家密集的早期發展區，位處精華地段。第二箭拍攝的選舉宣傳片就取景捷運新莊站附近、新莊區中正路上，拍攝點距離其家族所持有土地約為600公尺。

鏡週刊報導，新北市新莊區復興段254地號部分土地，約61.79坪，侯友宜家族以侯妻任美鈴、侯家的又昱公司（負責人為侯友宜的女兒）名義，購入新北市新莊區復興段253地號約49.8坪土地，兩土地約111.59坪。

自由時報報導，侯友宜以自家的又昱公司（負責人是侯友宜的女兒）購入土地，是透過公司避稅，若以公司名義賣出土地，只要負擔營業所得稅20％，但如果是個人名義賣掉，所得稅高達40％。此外，侯友宜女兒已成年，土地藏在又昱公司底下，侯友宜也可不必申報財產，不須被大眾監督，又可避稅，一舉兩得。