會見帛琉總統 蘇嘉全：台帛是兄弟之交

（中央社記者溫貴香台北13日電）立法院長蘇嘉全今天表示，台灣跟帛琉如同兄弟之交，兩國對追求民主、自由、人權的信念都是一致的。帛琉總統雷蒙傑索以婚姻為比喻說，相信兩國未來一片光明，關係越來越好。

蘇嘉全今天在立法院秘書長林志嘉、行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、外交部長吳釗燮、駐帛琉共和國大使周民淦夫婦等人陪同下，會見帛琉共和國總統雷蒙傑索（H.E.Tommy E. Remengesau, Jr.）伉儷等一行人。

蘇嘉全說，「雷蒙傑索總統在立法院就像超級巨星一樣，在台灣人民心中都讓人非常尊敬」。他表示，蔡總統昨天會見雷蒙傑索時特別提到，雷蒙傑索在各種國際領域都幫台灣講話，替台灣發聲，可以說台灣跟帛琉如同兄弟之交。

蘇嘉全指出，台帛兩國對追求民主、自由、人權的信念都是一致的，將鼓勵台灣人民與企業有機會多到美麗的帛琉觀光旅遊或投資。

蘇嘉全說，雷蒙傑索總統有著堅定追求民主信仰的精神，並支持台灣，為此，中國也曾經阻止它的人民到帛琉觀光旅行，這一點透過媒體報導後，讓台灣感到非常不捨，未來台灣有義務鼓勵台灣人民多去帛琉觀光旅遊。

他表示，新政府上任後，台灣也經歷過中國相同的施壓，但台灣相關單位將觀光客源分散到其他國家，包括日本及東南亞國家等。長期以來，中國旅遊團是一條龍式操作，台灣觀光業者普遍並未直接受益，分散客源之後，到台灣旅遊的人數不但沒減少，消費力更增加，觀光品質也提高了。

雷蒙傑索回應表示，台帛是好朋友，有共同的文化，彼此就如同兄弟姊妹般的情誼。台灣與帛琉的情誼，可用婚姻比喻，雖然經過高低起伏，但能有20年的邦交不算短，相信兩國未來一片光明，關係越來越好。

雷蒙傑索說，台灣與帛琉都面臨許多挑戰，包括經濟與觀光，更需要彼此攜手合作，盼望能有更多台灣企業到帛琉投資，以及更多台灣人民到帛琉觀光，這將有助雙方人民了解，互相幫忙解決問題。

他說，在次區域論壇方面，台灣可以分享各領域經驗並促成合作；在國際領域，台灣不只可以對聯合國永續發展目標做出貢獻，還可以在高科技、再生能源等議題跟帛琉分享合作。高科技不只可以改善人民生活，更可改善人民健康等各領域，這是台灣可以在國際上扮演的領導角色，帛琉將給予最大的支持。（編輯：李信寬）1071113