「2018 BMW Hood to Coast」台灣賽精彩落幕

11月10日凌晨，一道槍聲劃破台東鹿野高台寧靜的夜空，「2018 BMW Hood to Coast」山海長征人車接力台灣賽正式鳴槍起跑！身為官方合作夥伴及賽事指定用車，BMW總代理汎德出動BMW X家族車款全力相挺！70台BMW X車款擔當跑團「最佳第六人」，以領先車壇的xDrive智慧型可變四輪傳動系統、超越地形限制的越野能耐、最智慧的聯網及安全科技、多元的實用機能及最富樂趣的駕馭體驗等，全力相挺共166隊、近千人的參賽跑者挑戰自我極限，成功完賽！

BMW總代理汎德行銷部洪瑋協理表示：「由於品牌理念與賽事精神不謀而合，BMW總代理汎德開創國內馬拉松賽事之先河，攜手寶悍運動平台引進源自美國、全球最具規模的殿堂級人車接力馬拉松賽事Hood to Coast，共同舉辦首屆正式『2018 BMW Hood to Coast』山海長征人車接力台灣賽，並藉由BMW X家族車款參與其中，完美體現X系列豪華運動休旅熱愛冒險、勇於挑戰的無畏精神，給予每一位跑者最強大的支持！」

「2018 BMW Hood to Coast」山海長征人車接力台灣賽的賽道難度更甚以往，從台東鹿野高台至墾丁大灣沙灘長達170.6公里的路程共分為16個棒次，途經各種地形地貌，包含多種上、下坡路段及蜿蜒山道，並須於限時24小時內完成挑戰。其中，單段賽道最長距離為18公里，海拔爬升達496公尺，不僅考驗跑者的體力及毅力，更是隊友間合作默契的終極試煉，因此完賽者無不切身感受「每一公里都不平凡」的真諦。

照片來源：汎德