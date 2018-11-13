全身黴菌感染 馬偕創新治療救回早產兒獲國際期刊肯定

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）3年前的小縈是個極低體重早產兒，全身多處器官又遭到黴菌感染，馬偕醫院嘗試逆行置入輸尿管導管沖洗黴菌，才從死神手裡把小縈帶回爸媽的懷裡。而這創新的治療更獲國際肯定，於本月刊登於2018年的國際泌尿學期刊UROLOGY。

28週因大量早期破水後提前剖腹產、出生體重僅1152公克的小縈，陸續出現無尿、嘔吐、腹脹等異狀，轉診後送至馬偕兒童醫院新生兒加護病房檢查後發現，小縈全身都是黴菌感染，包括腎臟、心臟瓣膜、眼球、骨頭及血液皆感染抗藥性念珠球菌，尤其是腎臟的腎盂跟輸尿管完全被黴菌絲形成的黴菌球所阻塞，導致無法產尿及排尿。

馬偕兒童醫院兒童腎臟科蔡政道主任表示，因小縈為極低體重早產兒（體重低於1500公克），腎臟雖然因發炎腫脹但也僅有5至6公分，加上腎盂及輸尿管已被黴菌塞滿，無法將引流管放入腎盂作沖洗。

專精兒童泌尿系統手術的馬偕兒童外科資深主治醫師許錦城坦言，當時真的是「沒招了」，在為小縈的禱告中突然靈光一閃，決定嘗試以逆行性輸尿管導管治療的方式進行尿液引流並加上抗黴菌藥物灌流治療，但是在極低體重早產兒身上的施行難度非常高，全球相關文獻更是前所未聞。

收治小縈的馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師許瓊心表示，早產兒照護過程中，若有感染則須使用高劑量抗生素，加上身上諸多維生及治療用管線，黴菌或細菌感染的狀況時有所聞，但像小縈這樣全身性黴菌感染的案例卻十分罕見，全世界僅能找到一篇相關文獻。而且住院期間除了腎臟問題，心臟瓣膜、眼球、骨頭也因為黴菌感染而必須手術治療。

一個月就動了七、八次手術，家屬病危通知簽名到麻木。所幸小縈在馬偕新生兒加護病房及新生兒中重度加護病房住了233天後，確認心臟裡兩顆小小的黴菌球都已經消失，才取得醫師許可順利出院。