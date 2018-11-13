蘇花改最後隧道貫通 蔡總統：實現區域發展

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）蘇花改工程8座隧道歷經2800多天，最後一座仁水隧道今天舉行貫通典禮。總統蔡英文主持貫通儀式時表示，距離全線通車目標更近，完成東部安全回家的路，實現區域發展。

「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」長度38.8公里，隧道路段占2/3、共有8座隧道；位於和仁至大清水間的仁水隧道，是蘇花改工程中第8座貫通的隧道，也是最後一座隧道。

交通部下午舉行仁水隧道貫通典禮，蔡總統、交通部長吳宏謀、公路總局長陳彥伯、立委蕭美琴、立委鄭天財、花蓮縣代理縣長蔡碧仲、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫等出席。

蔡總統致詞時表示，仁水隧道貫通距離全線通車目標更近了，這將是一條脫胎換骨的公路，也代表兩個重要的意義，一為東部安全回家的路，實現區域發展的前提；二為台灣公路工程的典範，施工的新里程碑，因為施工過程對生態保育、遺址保存同步進行：未來加強硬體設備，維護管理監督都要嚴格要求。

交通部長吳宏謀表示，安全回家的路醞釀20多年，今天走到最後一步，蘇花改分成三段工程，仁水隧道東側是清水斷崖，西側是太魯閣國家公園，隧道貫通代表地質結構能夠全程掌握，後續工程加快進行，將在109年前通車。

儀式安排在仁水隧道南口由碎石機鑽透，蔡總統率先撿拾貫通石，來賓們開香檳慶祝。

仁水隧道新建工程屬C2標，路線長約3.5公里，隧道長約2.9公里，位於太魯閣國家公園內，為環境敏感地區，為減少開挖量體，仁水隧道為蘇花改唯一的單孔雙向隧道，斷面開挖高13公尺、寬17.5公尺，是目前全台斷面最大的公路隧道。（編輯：陳政偉）1071113