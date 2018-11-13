嘉義長庚托育中心動土 企業托兒好幸福

嘉義長庚紀念醫院為配合政府鼓勵生育政策，並照顧員工托兒問題，規劃興建「嘉義長庚醫院托育中心」，今（13）日上午舉行動土奠基典禮，由縣長張花冠、立法委員陳明文、蔡易餘、嘉義縣議會陳怡岳副議長、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、行政中心副主任潘延健、特助林連池、雲林長庚醫院院長黃東榮、嘉義長庚院長林志鴻及副院長楊仁宗、盧勝男及名譽院長許文蔚等人共同執鏟動土，預計2020年完工開始招生。

張花冠縣長致詞指出，為建構嘉義縣友善托育環境，社會局及教育處長期努力推動公共化托育及企業托育等幼兒照顧政策，希望藉由健全的子女教育及照顧機制，減輕年輕爸媽養兒育女的負擔。如何在生活與工作兩者之間取得平衡，是現代人一項重要的課題，企業的協助與支持往往扮演著非常重要的角色，縣府相當樂見優質企業設立具有在地特色的托育中心，並肯定對於嘉義長庚醫院主動協助解決員工托兒問題所做的努力。

長庚醫療體系成立42年來，一向重視對員工及其子女的照顧，目前已有林口及高雄長庚設立員工子女托育中心，考量到嘉義長庚超過九成以上為中生代的醫師，對於子女托育問題也需要幫忙，為了讓員工能安居樂業，並提供下一代更好的教養環境，長庚醫院主動配合政府「企業托兒」的政策方向，積極規劃興建「嘉義長庚醫院托育中心」。

「嘉義長庚醫院托育中心」基地面積約1,733坪，預計投資上億元建造地上二層的綠建築，以自然遊憩為設計思考，希望在完善的軟硬體設備外，同時結合優質的教學團隊，給員工的下一代一個「多元學習、健康成長」的快樂學園。

林志鴻院長表示，「嘉義長庚醫院托育中心」完工後，服務範圍包括托嬰中心、幼兒園及課後照顧，提供從0歲到12歲孩童的全方位照顧，並將配合員工上下班時間，提供彈性收托服務，讓員工無後顧之憂。預計2020年即可開始招生，照顧300名孩童，除了員工子女，在行有餘力下，托育中心也可協助收托鄰近地區民眾的孩童，為建構嘉義縣友善托育環境盡上一份心力。