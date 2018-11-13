大手牽小手　新北市教室改造讓學生作主

今(13)日新北市政府教育局啟動107年度教室改造計畫，讓學生自己規劃教室，更與新北市在地技職學生合作，具體實踐所有創意!義方國小與瑞芳高工首次合作教室改造，局長龔雅雯也和小朋友共同宣示「我的教室，我做主」，為教室注入互動、共好的十二年國教精神。教育局長龔雅雯表示，環境是「無言的老師」，學校更新教室環境透過師生討論，了解實際的需求，再與新北市技職學校或大專院校合作，真正做到產學合一，展現新北技職的專業能力以及孩子的創意無限，讓教室成為孩子揮灑的舞台，學生就是教室的主人。

義方國小的小朋友畫出理想中的教室後，投票選出「海洋系」、「氣球天空」或「工業風」等風格的教室，並結合具學校特色的閱讀角，再與瑞芳高工的大朋友一起發想，完整設計出教室立體模型。小朋友最喜歡的教室也融入「安全、健康、溫馨與空間運用」的概念。新北市透過跨域、跨階段的攜手合作，讓瑞芳高工師生實作中也獲得職業素養，提前應用專業設計能力，更實際參與溝通表達。

義方國小校長施裕明說：「從兩校學生共同創作、規劃設計到招標，歷經四個月的改造工程，全校師生自己設計的教室剛好在開學前完成，孩子們讓教室改造得更符合學生需求。」義方國小六忠學生余玟葶開心的說：「開學踏進教室的第一眼我真的嚇到了，想不到我夢寐以求的教室真的出現了！」楊星霏說：「現在的教室有漂亮的圖書角和櫃子，明亮的色彩，還有新的木質地板，在這裡上課就像家一樣，我每天都迫不及待想來上學。」

瑞芳高工顏龍源校長提到，瑞芳高工是新北市東北角地區唯一的公立技職學校，除了土木科、建築科等、今年更增設室內空間設計科。這個合作案激發學生天馬行空的想像，透過調查、典範參訪、比較選擇，進行職業試探與跨域學習，是很棒的實踐經驗。

未來教室改造將由學校競爭提案於普通教室規劃STEAM、MAKER、美感教育、科教園地等符合校訂課程之空間，創思以學生為主體之教室營造，透過結合高中職、大專院校甚至是師生大手牽小手之規劃，讓教室主權回歸學生，使教室改造發揮最大的價值，讓創意翻轉教室，學生更愛上學。