國際音樂盛會<柏林愛樂>獨家電視live轉播只在MOD、Hami Video！  

中華電信MOD衝刺用戶，卯勁拚全台最強大影音平台，服務週週推陳出新，除了一直以來廣受好評歡迎的頻道、隨選內容，近期更掀起直播熱潮，從萬眾矚目的臺中世界花卉博覽會、有電競奧運之稱的IESF世界電競錦標賽，到多場音樂盛會，已然打造出讓觀眾不用出門，在家就能同步觀看國際級藝文精彩內容的風潮，再創影視服務新局。

華麗陣容一票難求，MOD客戶獨享在家同步觀賞《柏林愛樂高雄場》

今年是古典樂界天團-柏林愛樂第5度來台，將在台灣進行三場演出，11/14《柏林愛樂高雄場》於高雄衛武營，與指揮大師杜達美攜手獻上難能可貴的「2018指揮大師杜達美與柏林愛樂」經典組合音樂會，演譯「馬勒：升C小調第五號交響曲」及「伯恩斯坦：管弦樂嬉遊曲」。

如此華麗陣容的交響盛宴一票難求，中華電信貼心照顧樂迷們的需求，將在MOD與Hami Video免費同步直播11/14衛武營場次，讓台灣各地沒有搶到票的樂迷也能一睹大師風采。11/14晚間七點，打開MOD感受如臨現場的高畫質國際藝文表演直播，或在外使用手機透過Hami Video輕鬆觀看不錯過！

樂迷重溫必備，柏林愛樂2016年訪台音樂會，就在MOD

喜愛柏林愛樂的朋友，在觀賞11/14《柏林愛樂高雄場》前，還可在MOD「柏林愛樂專區」，重溫柏林愛樂特別提供的2016年訪台音樂會精彩實況。

柏林愛樂2016年訪台音樂會，由指揮大師賽門‧拉圖爵士與柏林愛樂2016年在台北演出貝多芬第一號交響曲，並攜手四位獨唱家、英國國家廣播公司合唱團和國立實驗合唱團同台演出第九號交響曲《合唱》，展現「交響樂之王」的超凡魅力！