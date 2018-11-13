全體上市公司107年10月份當月營收較去年同期成長10.71％

依據上市公司公告107年10月營收顯示，本（10）月份全體上市公司營收總計3兆1,199億元，較去年同期成長3,017億元（10.71%），營收成長公司共590家，衰退公司共329家，較前(105)年同期成長5,623億元(21.99%)。另累計1至10月全體上市公司營收總計26兆6,982億元，較去年同期增加2兆1,524億元（8.77%），營收成長公司共613家，衰退公司共306家，較前(105)年同期成長3兆4,827億元(15%)。

全體上市公司107年10月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、水泥工業及油電燃氣業，衰退趨勢之主要產業為玻璃陶瓷業、觀光事業及通信網路業；另全體上市公司1至10月累計營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、水泥工業及油電燃氣業，衰退趨勢之主要產業為光電業、通信網路業及汽車工業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司本（10）月份營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司新完工個案完成產權移轉客戶及認列營建工程收入，水泥工業因進入傳統旺季及大陸市場需求提升，油電燃氣業因石油價格維持高檔，致營收較去年同月成長；本（10）月份營收衰退較大之產業，玻璃陶瓷業因出貨量減少，觀光事業因去年10月連假較多，而今年連假落於9月，去年比較基期較高，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑，致本月較去年同月營收衰退。另全體上市公司107年10月累計營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司新完工個案完成產權移轉客戶及認列營建工程收入，水泥工業因大陸市場水泥景氣及產品售價較去年同期攀升，油電燃氣業因石油價格維持高檔，油品價格上漲，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，光電業因受面板價格下跌影響，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑，汽車工業因個別公司受國產車市占下滑銷售量減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。