環保署副署長空缺一個月　確認由主秘蔡鴻德接任

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）環保署前副署長詹順貴辭職後，接任人選已確定，將由環保署主任秘書蔡鴻德接任，而環保署主任秘書一職，則由環保署簡任秘書陳鴻達接任。

行政院環境保護署前副署長詹順貴10月8日在臉書發表辭職聲明指出，由於環保署長李應元拒收他的書面辭呈，他已於9月13日自行直送行政院待核，而行政院也在詹順貴發表辭職聲明當天，批准他的辭呈。

環保署政務副署長空缺一個月，如今有人接任。中央社今(13)日引述蔡鴻德說，人事派令已於昨(12)日出爐，他確定將接任政務副署長職位，同時也擔任環保署發言人，而主秘職位則由環保署簡任秘書陳鴻達接任。

《自由》報導，蔡鴻德為台灣大學環境工程碩士，曾任環境保護署空氣品質保護及噪音管制處處長、環境監測及資訊處處長、土壤及地下水污染整治基金管理會執行秘書等職務，在環境領域資歷完整。

10月8日，環保署環評大會審查桃園大潭藻礁案前夕，當時環保署副署長詹順貴在臉書上發出3千字辭職聲明請辭。

請辭聲明中指出，2016年民進黨再度勝選後，蒙林全院長信任邀請入閣加入執政團隊，希望攜手一起為台灣打底，鋪設一條嶄新美好的未來道路。環保署副署長任內致力於制定更新更符合現況的空污防治策略、修改空污法，調修環評法、重建環評制度的公信力，重回民間後，仍會努力落實能源轉型政策。