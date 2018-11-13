台灣「泰國4.0」培育高階人才   每月最高補助3萬

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）駐泰代表處11月12日公布「台灣培育「泰國4.0」人才的教育與獎學金」手冊，彙整中央研究院及三十所台灣的大學可培育「泰國4.0」十大產業人才的702個系所。

此外，除了泰國學生可以申請台灣各大學提供的約1,200個獎學金外，駐泰代表處將優先推薦到台灣的大學就讀「泰國4.0」十大產業相關系所的泰國學生20-25名，可以獲得台灣三個部會提供的全額獎學金。

此次駐泰處公佈30所可培育「泰國4.0」十大產業人才的大學，包括國立台灣大學、國立清華大學、國立交通大學、國立成功大學等，共702個系所。

駐泰代表處整合台灣三個部會提供給泰國學生的全額獎學金。108年度駐泰國代表處將優先推薦赴臺攻讀「泰國4.0」領域的優秀泰國學子錄取臺灣「教育部臺灣獎學金」、「科技部臺灣獎學金」及外交部支助的「財團法人國際合作發展基金會國際高等人力培訓外籍生獎學金」。

前述3項獎學金計畫每年名額合計約20至25名，提供有意赴臺攻讀學、碩、博等學位學程優秀泰國學子全額獎學金，申請期限為每年1至3月中左右，獎助項目及額度不一，各含學雜費、生活費或機票等，生活費每個月額度自新臺幣1萬2,000 元至3萬元不等。

泰國政府刻正積極推動「泰國4.0」經濟發展計畫，以升級既有產業為基礎帶動發展未來產業，優先發展之10大目標產業為新一代汽車、智慧電子、精緻農業、高附加價值觀光、新一代食品、自動機械及產業用機器人、數位經濟、生質燃料及生物化學、醫療照護、及航太與物流等產業。