行政院：故宮整修不閉館　故宮：「將維持對國際觀光客之誠信」

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）有關媒體針對故宮整建期將「閉館三年」等相關報導，行政院發言人Kolas Yotaka今（13）日表示，故宮整修期間，不會閉館，南院持續擴大充實展覽內容。有關詳細內容，將請故宮完整對外說明。



Kolas發言人表示，相關方案，還在故宮內部的討論程序中，尚未有結論報行政院。而行政院曾於民國106年12月6日核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107年-112年)」(草案)一案，其中並未核定要將故宮正館封館，而是「在整建工程施工期間，將部分人員及部分國寶南移進駐，辦理策展、文創、行銷、宣導等活動配套。」

此外，故宮於107年1月11日於行政院院會報告中，還預估107年-113年南、北院的觀光人數，於109年（2020年）配合東京奧運，預估至北院參訪的人數可達540萬，110年仍可達560萬等。



有關媒體報導的相關方案，還在故宮內部的討論程序中。行政院的立場為：故宮整修期間，故宮不閉館，南院持續擴大充實展覽內容。

故宮今也在官網發布新聞稿指出，

北部院區正館即將全面進行整建工程及北展南移事宜，正在評估、尚未定案，正館休館本來就不是唯一的選項。目前故宮正規劃展場調整，讓正館可以同時整建，而北院同時對外開放，兼顧文物安全及遊客參觀品質，並維持我們對國際觀光客的誠信。

圖片來源:故宮官方臉書