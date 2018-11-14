「全台最美」6千坪聖誕城　免出國就可享受異國夢幻氣氛

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）充滿浪漫、溫馨氣氛的聖誕佳節即將到來，全台各地都有特色聖誕藝術裝置與慶祝活動陸續曝光。

位於桃園市的中壢大江購物中心今年以「聖誕 來我家吧!」作為主題概念，斥資近千萬元打造「全台最美」且多達6000坪的室內聖誕遊樂城，並安排一系列歡慶聖誕活動炒熱氣氛。

中壢大江「遊逛街城」以一棵約三層樓高的巨型聖誕樹為中心，數座大大小小的石磚造型的城堡圍繞著聖誕樹，城堡外有兩個200公分的護城衛兵大型公仔(如上圖)，面露逗趣喜感的表情迎接消費者。

圖片來源: 大江購物中心

聖誕樹內部有精心佈置的聖誕老公公的家，還有歐風雪景小屋及異國彩繪牆座落四周，都是拍照打卡浪漫場景。

為邀請大朋友、小朋友一起歡度佳節，這個約15坪大小的聖誕老公公的家，空間裡充滿了人們從小到大對聖誕節的期待與夢想，內部有四大區域包括：聖誕老人的溫馨客廳、書房、餐桌，還有為小孩準備禮物的工具間，其中各式家具飾品擺設精緻，彷彿走入電影場景般充滿異國風情，讓人直呼根本是「聖誕老人專屬豪宅」！

城堡外圍還有不同造型的歐風雪景小屋、歐洲街頭彩繪牆等座落商場各處，現場搭配主題吊飾與燈飾增添整體氛圍。

圖片來源: 大江購物中心

即日起至明(2019)年1月7日，每逢假日將會呈現繽紛飄雪時刻，不用搭飛機出國，也可以感受到濃濃的異國佳節氣氛。

另外主辦單位還規劃寄信到北歐丹麥給聖誕老公公、聖誕老人抱抱趣、「一星衣益」益賣活動等也將陸續登場。

聖誕節前夕12月23日還將舉辦一場免費入場的「聖誕音樂會」，當天邀請桃園交響管樂團、陽光樂團Sunshine、阿卡貝拉人聲合唱團唱出最溫暖的聖誕音符。

圖片來源: 大江購物中心