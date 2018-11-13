揭開蜜蜂消失之謎   科學家求助人工智慧

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）近年來蜜蜂數量銳減，對生態平衡造成威脅，為了找出蜜蜂消失之謎，科學家決定借助人工智慧與機器學習能力，以科技為蜜蜂覓得生機。

BBC報導，蜜蜂數量遽跌之確切原因仍不明朗，濫用農藥、空汙、氣溫升高、寄生蟲瓦蟎，甚至電磁輻射，都是可能肇因。

全球蜜蜂計畫（World Bee Project）與軟體公司甲骨文（Oracle）合作，打造AI「智慧蜂巢」，盼能提供科學家關於蜜蜂與生存環境關係之即時數據。蜂巢至多裝置6個感測器，用以捕捉蜜蜂「嗡嗡聲」、翅足活動狀況、蜂蜜重量、蜂巢濕度，以及當地天氣與汙染程度。此外，該計畫亦結合區塊鏈概念，確保來自特定蜂巢的資料不致遭到竄改。

這項計畫旨在辨識蜂巢早期警示跡象。舉例而言，當蜂巢通風不佳、溫度過高，蜜蜂就會開始出現蜂湧（swarm）現象，一旦此出現此狀況，蜂巢就可能少了一半的蜜蜂及蜂蜜量，因此養蜂人或可透過相關數據採取預防措施。

據報導，過去半世紀以來，仰賴授粉之農業生產上升了3倍，但扮演授粉重要角色的蜜蜂數量卻持續下滑。美國產蜜之蜂群數量已從1947年的590萬掉到了2008年的240萬，數目令人驚心。聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）去年亦提出警告，逾4成授粉昆蟲正面臨絕種危機，蜜蜂與蝴蝶尤然。