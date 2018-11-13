舞者演繹動人愛情故事   印度文化節活動週末展開

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由新北市政府文化局、臺北市文化局及臺北印度愛樂中心合辦的「2018年亞洲印度文化節」將於11月17日至23日分別於新北市的汐止、新莊及臺北市等地舉行，11月17日在新北市汐止夢想社區將舉辦開幕首演，更有印度市集與展覽、實體香料香品展，11月20日在新北市新莊文化藝術中心演出《宗廟舞姬-香料傳奇》。

11月12日來自印度的「卡拉曼達拉許朱舞劇團」，舞者穿著傳統華麗舞衣在新北市政府6樓發佈室演出《宗廟舞姬-香料傳奇》精彩片段，獲得現場觀眾熱烈迴響，11月20日新北市新莊場次即日起開放索票。

印度舞者帶來南北競舞演出（圖片：新北市政府）

新北市政府文化局局長林寬裕表示，《宗廟舞姬-香料傳奇》以16世紀「大航海時代」印度香料故事為背景，敘述伊斯蘭和葡萄牙人在印度引發的商業利益及愛情故事，香料貿易不僅成為改變世界地圖的原動力，也使印度成為宗教及東西方文化融合的大熔爐，具有重要的歷史意義。

《宗廟舞姬-香料傳奇》11月20日於新北市新莊文化藝術中心演出，即日起開放免費索票，民眾可至新北市藝文中心B1服務臺、新北市新莊文化藝術中心、新北市立圖書館總館1F及新北市政府1樓大廳索票，每人限領2張，送完為止。

相關索票訊息可至新北市政府文化局網站或電洽29603456轉4555查詢。

新北市政府文化局局長林寬裕（右4）、吳德朗老師（右5）、舞者以及工作人員（圖片：新北市政府）