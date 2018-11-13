富邦產險與中華航空攜手　班機延誤達標準自動受理好便利

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）富邦產險與中華航空攜手合作， 宣布自即日起凡搭乘華航國際航線的旅客， 在投保富邦產險旅遊不便險時提供航班資訊與個人資料， 當班機延誤達理賠標準，保戶無需主動申請理賠， 理賠金即自動匯入指定帳戶。

富邦產險表示，今年5月推出的班機延誤險快捷理賠服務大受好評， 只要客戶同意使用快捷理賠服務， 富邦產險將主動通知符合理賠條件的客戶；該服務累計至今， 共主動通知保戶近5,000件。 此次金融保險業與航空業的異業結盟， 串接航空公司航班資訊與保險公司理賠系統， 保戶不再需要主動進行理賠申請， 可讓更多客戶享受快捷便利的理賠服務。

富邦產險進一步說明，民眾出國旅遊時害怕遇到的許多風險， 幾乎都已被納入在旅遊不便險的保障範圍內，包含因班機誤點、 取消，導致後續行程延誤；或是發生行李遺失、行李遭摔壞等情形， 一旦達到理賠門檻， 都可以藉由投保旅遊不便險將損失轉嫁給保險公司， 這正是許多民眾向產險公司投保旅平險的重要目的。

富邦產險也針對本次合作祭出好康抽獎活動， 凡年底前申辦或投保富邦產險「快樂旅平卡」， 即可抽華航大阪來回機票與iPhone X！快樂旅平卡保障涵蓋旅平險、緊急救援與旅遊不便險， 還提供十五歲以下的兒童與符合申根國家規範的高額醫療專屬專案。 僅需完成第一次申辦，核可後每次旅遊即可一次為全家人完成保障， 省去每次投保時都要重新填寫資料的不便。相關辦法請至「 旅平卡好康月月抽機票」活動網頁查詢。