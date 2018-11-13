〈時評〉民進黨催動基本盤  力克韓流

國民黨高雄市長候選人韓國瑜這次選舉刮起一股「韓流」，全台到處輔選，而他採取這種空戰手法，能否將空氣票轉換為實際選票，恐怕是未定之數，民進黨自然得小心這股威脅，但莫因此落入國民黨陷阱，打亂整體選戰節奏與策略。

面對各界質疑韓國瑜只有空氣票，他日前特別在鳳山、旗山分別舉辦大型造勢晚會，每場都號稱有幾萬人參加，更強調有許多是北漂年輕人自動到場。其實，有無私底下動員，答案恐怕只有韓國瑜知道。何況，就算是上萬人到場，最後票能不能開出來，有待時間驗證。

另一方面，黨政人士也證實，中國企圖介入台灣選舉，甚至提供資金奧援，對國民黨來說，只要韓國瑜的「韓流」持續擴大，民進黨就容易自覺四面楚歌，急忙到處輔選，亂了陣腳，在備多力分之際，國民黨大可在虛實之間趁機而入，直取最後真正有機會拿下的縣市。

因此，民進黨絕對不能受制於韓國瑜的旋風，但必須正視韓國瑜的現象，因為這正代表民進黨傳統支持者轉為隱性，不太敢表態，連帶最後可能失去動員的力量。

藍綠選民在以往投票過程中，綠營多屬於顯性支持者，願意表態、主動幫忙拉票，反倒是藍營支持者較少透露投票意向；今年的選舉，情況剛好相反，截至目前為止，藍營支持者表態居多，綠營支持者逐漸轉為隱性。

過去幾個月以來，擁有執政優勢的民進黨，刻意壓低選舉氛圍，目的是不願意激化選戰，因為藍綠對決時，不僅選舉較為艱辛、激烈，也會撕裂社會和諧，造成對立；反觀國民黨原本選情低迷，只能節節進逼，方求拉抬選情，也使得藍綠開始對立。

現在就看藍綠如何催動彼此的基本盤，將是選戰最後勝出的關鍵，至於韓國瑜現象，只是一場遭遇戰，民進黨該思考的是，如何讓綠營支持者勇於站出來投票，遠比防守韓國瑜更加重要。