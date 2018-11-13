流感再增2死 1人發病當日即不幸死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內流感疫情雖未到流行期，但上週又新增2起流感併發重症死亡病例，其中1人發病當天即死亡，自今年10月流感季起已累計4人死亡，其中3人未接種流感疫苗。

依據監測資料顯示，國內上週（11月4日至11月10日）類流感門急診就診人次計53,260，與前一週持平。上週新增2例流感重症死亡個案，分別是北部70多歲男性及南部90歲多女性，2人均有慢性病史。

70多歲個案10月中旬發病後併發肺炎，雖經治療仍不幸於發病後1週死亡，經檢驗感染H1N1。90多歲個案在10月底接種流感疫苗，但接種後4天疫苗還來不及產生保護力就於11月初發病，因病程演變快速，於發病當天即不幸死亡，經檢驗感染H3N2。

今年自10月1日起累計56例流感併發重症病例，感染型別以H3N2為主（35例，佔63%）；4例死亡（3例感染H1N1、1例H3N2）。

今年度公費流感疫苗自開打以來，截至11月11日接種數超過342萬劑，高於去年同期（304萬劑）， 3歲以上接種的0.5mL劑型公費流感疫苗將在11月中旬出現短暫供貨吃緊情形，但6個月以上至3歲以下幼兒接種之0.25mL劑型供貨不受影響。

疾管署提醒，由於嬰幼兒抵抗力較差，感染流感病毒容易引發肺炎、腦炎、心肌炎或心包膜炎等嚴重併發症，請家長務必儘速帶家中6個月以上嬰幼兒接種流感疫苗；如為首次接種，接種第1劑疫苗4週後需再接種第2劑疫苗，以產生足夠保護力。