〈時評〉柯文哲與韓國瑜是台灣版的川普？

兩年前，不按傳統政治牌理出牌的川普登堂入室白宮，成為全球最有權勢的人，「天馬行空、激進狂妄無上限」，「赤裸低俗、對話直白無下限」，「不怕比嗆比辣比狠、語不驚人誓不休」的「川普說話術」，一時之間成為席捲國際政壇的顯學。在台灣，除了瘋言瘋語還是瘋言瘋語的柯文哲與韓國瑜，粉絲為之痴迷瘋狂，媒體為之搧風點火，顯然也沒在這股川普熱缺席！

只是，所謂會看的看門道，不會看的看熱鬧：川普誇張的動作表情、高分貝的叫陣、改來變去的立場，看似非瘋即狂、不是在解決問題而是在製造問題；但是，從商場的角度看，所有這些，不正是商場談判折衝時取勝對手的必要技巧策略嗎？川普總統的這些手法，說穿了，只是商場的政治延伸，看起來雖然沒有刀叉吃人肉那麼優雅，然則，不是在製造問題，而是在解決問題，是千真萬確的！

看看川普的點子，美墨邊境的築起高牆也好，拒發中東穆斯林為主的國家的簽證也好，反對非法移民也好，背後嚴肅的重中之重就是為美國本位的美國國安把關；退出TPP、推動製造業回流、掀起美中經濟貿易戰，則是藉重整世界的經貿秩序以為美國本位的美國經貿重整旗鼓。凡此，在在都朝向「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」的目標！

反觀面對全世界唯一對台灣從未停止喊打喊殺的中國，柯文哲主張的「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，韓國瑜主張的「承認九二共識」、「兩岸沒圍牆 高雄經濟就一飛沖天」，中國本位的台灣國安與台灣經濟盡在不言中，要帶給台灣的是共存共榮，還是萬劫不復？

講更直白一點：請問柯文哲，總統、立委、縣市長、議員都大家選的民主台灣，跟不知選舉為何物的共產中國，如何「一家親」？器官捐贈層層設限把關的人權台灣，如果跟活摘器官待價而沽的血腥中國「命運共同體」，會不會太恐怖？請問韓國瑜，喊高雄人口十年內（由現在的277萬）達到500萬，除非由境外的中國各省城大量移民，否則，靠你的「摩天輪變摩鐵」成得了氣候嗎？玩中國那套把「香港人的香港變中國人的香港、新疆人的新疆變中國人的新疆」的把戲，讓「高雄人的高雄變中國人的高雄」，這樣的去高雄化，高雄人能認同接受嗎？

馮京不是馬涼！只有「熱鬧」的類川普誇張言表，沒有川普誇張言表背後「以國家利益為終極考量」的「門道」的柯文哲與韓國瑜，充其量就是一對跳樑的政治小丑、政壇無賴，除了妖言惑眾、騙吃騙喝、試圖禍國殃民地讓台灣人的台灣變中國人的台灣外，還能是什麼？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）