資安即國安　蔡英文：持續培育資安人才

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（13）日表示，臺灣資通訊安全正面對非常大的挑戰，未來政府將投入更多資源，持續培養資安人才，並落實關鍵基礎設施防護，才能在來自境外持續的資安攻擊及威脅下，守護國家安全。

蔡總統週二接見2018年DEF CON CTF駭客大賽世界盃我國參賽隊伍：HITCON戰隊及BFS戰隊。HITCON戰隊今年打敗中國、日本等強隊，得到全球第三名的殊榮，而BFS戰隊則是第一次打入25隊決賽，並獲得第12名的佳績。會後由總統府提供新聞稿。

蔡總統指出，臺灣能在全球規模最大的資安駭客競賽中，一次有兩隊進入全球決賽，「這是國家的榮耀」。她表示，兩支隊伍不只表現很好，也讓人看到振奮的未來性與潛力，並且讓臺灣在高階資安大賽的國際舞臺上，被世界看見。

蔡總統接著指出，臺灣資通訊安全正面對非常大的挑戰，「資安就是國安」，當國家的關鍵資訊基礎設施、資訊網路受到攻擊時，也代表著國家安全受到嚴峻的威脅，「就在我們現在說話的這每分每秒，無論是針對我們的關鍵基礎設施，或是相關的資訊防護機制，都持續有來自境外的資安攻擊跟威脅。」

面對這個新而嚴峻的安全環境，蔡總統表示，未來政府相關部會要投入更多資源，落實關鍵基礎設施防護，持續培養資安人才，「只有這樣雙管齊下，才能跟上資通訊防護一日千里的快速變化，更是守護國家安全，非走不可的方向。」

蔡總統也提及，此次參加資安駭客競賽的兩隊都有好的成績表現，也讓政府在培育年輕的資安人才上更有信心，政府也一定會繼續給他們最大的支持。