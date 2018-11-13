蘋果西打部分產品異常　即日起可退換貨

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）老牌飲料「蘋果西打」生產商大西洋飲料股份有限公司(簡稱「大飲」) 今(13)日中午12時發出重大訊息指出，蘋果西打寶特2000ml，於107年7月至9月生產的部份產品，出現異常狀況，即日起可進行退換貨。



該公司並宣布採取下列因應措施:

凡購買生產日為107年7月1日至107年9月30日之間，未開封且未過期之寶特瓶2000ml商品，憑發票或實體將可於各通路進行換貨，或電該公司客服專線：0800-241-548，此外致電(02)2982-0061將有專人協助進行退換貨相關事宜。

該公司特別說明，公司生產之蘋果西打1250ml，蘋果西打600ml，蘋果西打330ml，蘋果西打250ml為不同生產線製造為正常品，另該公司蘋果西打2000ml於十月份後製造商品皆屬正常商品。

三立日前報導，有網友投訴稱，蘋果西打有臭酸味，還有白色懸浮微粒，後來發現不只1名消費者遇到類似問題。

《蘋果》報導，大飲公司表示，經查生產機器在維修過程中，有部分污染源沒有處理好導致產品發酵，但僅有2000CC寶特瓶部分產品有問題，但基於勇於負責的態度全面下架，消費者可憑發票至各通路退貨。



大飲表示，目前與衛生局相關單位有配合，針對今年7~9月生產的部分異常的2000CC寶特瓶蘋果西打不良品進行全面下架，也在官方網站上發表退貨聲明。但對於在7~9月生產的量有多少，以及對財務的影響有多大，則還在估算中。