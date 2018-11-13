促科學交流　蔡英文：臺灣將更表現出色　回應國際學術社群

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）中央研究院慶祝成立90週年，總統蔡英文昨（13）日出席院慶慶典時，面對臺下多國學研機構代表，呼籲透過交流促進科學發展。而今（13）日在總統府接見參與中研院院慶的學研機構代表團時，蔡總統則提及臺灣是國際公認的創新者及人才薈萃之地，未來也將持續推動科學與科技的發展及研究，並積極開創與新南向國家的科學合作。

中研院週一舉行「國際學術高峰論壇」暨九十週年院慶慶典，包括美國國家科學院、英國皇家科學院、法國法蘭西科學院，以及其他歐洲及新南向國家等15國的學術機構院長或代表，也特地來臺參與慶典。今日上午，訪團則受邀至總統府會面蔡總統及副總統陳建仁。

呼應昨日致詞時，鼓勵各國增進科學合作並造福全球社會，蔡總統表示，期待在未來能與世界優秀的科學家維持緊密的連結和互動，「臺灣一定會以更出色的表現，回應國際學術社群的支持與期待」。

蔡總統提及，除了和歐洲、美國、日本、韓國等國家長期的學術交流外，臺灣也積極增加與新南向國家的交流，包含新加坡、印度、泰國、菲律賓、澳洲等，期盼持續強化雙方的學術夥伴關係。

提及世界經濟論壇日前公布的「2018年全球競爭力報告」（2018 Global Competitiveness Report），臺灣在140個國家中排名第13名，還被稱為是超級創新者（super innovator），蔡總統表示，這不但顯示臺灣具有豐沛的研究能量，也是國際間非常重要的人才庫。

蔡總統強調，這幾年臺灣的學術及科技研究皆創下不凡的表現，未來也期盼「對於國際共同關切的課題，例如節能減碳、永續能源及人工智慧等，繼續貢獻更多心力。」

此次訪團代表，同時也是美國國家工程院（National Academy of Engineering）院長的麥納特（C. Daniel Mote, Jr.）則稱讚蔡總統對中研院的重視，並表示臺灣領導階層這樣的承諾相較其他地方實屬難得。

此外，陳副總統在2017年獲選為美國國家科學院（National Academy of Sciences）外籍院士，在今日的會面中，美國國家科學院外交事務長希爾德布蘭德（John G. Hildebrand）也代表頒發院士證章予陳副總統。