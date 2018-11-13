(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，馬紹爾群島親中派與中國商人串通，謀將總統趕下台，但他們的陰謀以失敗收場。

綜合外媒報導，馬紹爾群島總統希爾達·海妮（Hilda Heine）在當地時間昨（12）日議會不信任案投票中，以1票之差迴避下台命運，得繼續擔任總統。

有關馬紹爾群島政治局勢，請看我們稍早報導。

（發稿時間：2018/11/09 15:36）

中國煽動馬紹爾群島在野黨？媒體報導，馬紹爾群島總統希爾達·海妮（Hilda Heine）指控，她的反對者統統受到來自中國的壓力。

英國《衛報》報導，本周馬紹爾群島參議院，決定將在下周，展開對海妮的不信任投票。根據報導，反對黨指控，海妮不顧國内外反對聲浪，將虛擬貨幣定為該國法定貨幣。

對此，《衛報》報導，海妮反對此指控，駁斥其為毫無理論基礎，並指控中國控制馬紹爾的反對黨，試圖在該國内製造「國中國」（country within our own country）。

報導介紹，海妮告訴紐西蘭媒體，那些希望她下台的參議員，統統和某位中國商人有密切關係。她表示，該商人希望在朗格拉普環礁（Rongelap atol），建造外國投資客的商業天堂，但由於這會加強中國在太平洋島嶼國的影響力，以及增加洗錢風險，因此馬紹爾政府予以拒絕。

另外，根據《衛報》，海妮還表示，做為政府，一定要遵守自己的法律正當程序，並維護主權獨立完整。

海妮説明，她認為自己能夠平安度過下周的不信任投票。

馬紹爾群島是台灣的邦交國，因此若海妮所稱的親中派議員，成功讓她下台，則勢必會影響我國與該國的外交關係，以及我國國際地位，值得關注。

總統蔡英文（左2）訪問馬紹爾資料照。蔡總統和馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）（右2）共同見證兩國外交部長簽署「總統獎助學金計畫基金瞭解備忘錄」和「移民事務與防制人口販運合作瞭解備忘錄」，深化兩國夥伴關係。（中央社資料照）

親中派陰謀失敗收場！馬紹爾群島總統成功迴避政治危機