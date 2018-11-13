死守2度基準無益遏阻冰帽融化 恐致不可逆損失

地球科學專家今天警告，即便全球遵循巴黎氣候協定，將平均氣溫升幅控制在攝氏2度內，仍無法遏止這個世紀的冰帽融化趨勢，造成「不可逆轉」的損失。

根據2015年的巴黎氣候協定，締約方誓言於2100年前，將全球氣溫控制在工業革命前的平均暖化幅度，即「遠低於」攝氏2度，並將致力使升幅不超過攝氏1.5度。

但這是科學家根據人類消耗自然資源及化石燃料的程度，所推測的最佳情況，且全球生活方式需徹底改變，才有望落實巴黎氣候協定的目標。

而人類若一切照舊，持續以當前的速度排放溫室氣體，全球溫度最高將增加攝氏4度。

數十年來，科學家們已知格陵蘭（Greenland）和南極洲的冰層面積正在萎縮，但外界認為，全球溫度升幅若可控制在攝氏1.5度至2度間，便有望完好保存冰層。

然而，根據發表在「自然氣候變遷」月報（Nature Climate Change）的新分析，全球平均氣溫即使僅小幅增加，也可能對極地冰層造成不可逆轉的破壞，導致海平面上升，進而釀成災難性後果。

布魯塞爾自由大學（Free University of Brussels）地球科學系主任暨研究主筆帕汀（Frank Pattyn）表示：「我們認為攝氏1.5度至2度已逼近極限，升幅再高，便可能對冰層產生劇烈影響。」

帕汀旗下團隊分析年度氣溫上升、冰層覆蓋率及已知融化程度的數據，發現格陵蘭及南極洲冰層都將在地球溫度升高攝氏2度左右時達到「臨界點」。

帕汀說：「臨界點的存在，意味著冰層可能產生不可逆轉的變化，一旦越過臨界點，就算氣候恢復至工業革命前的水準，也可能無法使冰層保持穩定。」

雖然科學家預測，就算全球氣溫大幅升高，冰層也需要數百年的時間才會消融，但今天這項研究成果，進一步引起人們對巴黎氣候協定成效的疑慮。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳昱婷）1071113