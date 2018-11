漫威超級英雄之父史丹李95歲辭世　客串電影驚喜彩蛋影像永流傳

(台灣英文新聞/施家恩綜合外電報導)創造蜘蛛人、X戰警、鋼鐵人、雷神索爾等超級英雄角色的美國漫畫英雄之父史丹李(Stan Lee),驚傳當地時間12日上午逝世於美國加州洛杉磯,為95年精采人生劃下句點。史丹李的女兒J.C. Lee亦證實他的死訊。

The Hollywood Reporter報導,史丹李賦予這些超級英雄們人性的缺陷,讓英雄更貼近現實,也是作品備受全球漫畫迷與影迷喜愛的原因。

史丹李1922年12月28日出生紐約,父母為羅馬尼亞移民,家貧的他高中畢業後1939年開始在「即時漫畫(Timely Comics)」公司任職,單獨或共同創作一些角色,之後更與柯比(Jack Kirby)、迪特科(Steve Ditko)等畫家聯手創造出漫畫英雄,像是黑豹(Black Panther)、蜘蛛人(Spider-Man)、X戰警(X-Men)、雷神索爾(Mighty Thor)、鋼鐵人(Iron Man)、驚奇四超人(the Fantastic Four)、無敵浩克(the Incredible Hulk)、夜魔俠(Daredevil)、蟻人(Ant-Man)等,令一代又一代的讀者著迷,也讓漫威從一個漫畫公司小部門,一躍成為全球最大漫畫出版商。

2009年,華特迪士尼以40億美元買下漫威娛樂。在幾部漫威英雄電影中,史丹李像是驚喜彩蛋一般,在電影中客串,像是2006年《X戰警(X-Men: The Last Stand)》客串澆花的路人、2007年在《蜘蛛人3(Spider-Man 3)》客串紐約街頭上向男主角搭訕鼓勵他的路人、2007年在《驚奇四超人(The Fantasitic Four)》臨演一位到了高級餐廳卻因沒訂位被趕出的客人、2012年在《復仇者聯盟(The Avengers)》臨演一位在公園下棋的老人、2013年《雷神索爾(Thor: The Dark World)》臨演安養院裏的老人一角、2015年在《復仇者聯盟2:奧創紀元(Avengers: Age of Ultron)》客串、2016年在《美國隊長3:英雄內戰(Captain America: Civil War)》臨演FedEx送貨員、以及2016年在《X戰警:天啓(X-Men: Apocalypse)》中他抱著自己真實人生中的妻子Joan,驚恐地看著天啟發射核武到太空,遺憾的是這部片拍攝的隔年Joan便去世了。

近一年史丹李陷入一些糾紛,主要係一向為他打理一切、結縭69年的妻子Joan在去(2017)年7月過世,結果讓覻覦他財產的38歲藝術經紀人Keya Morgan趁勢利用並孤立,從而盜賣史丹李名下的高價藝術品與偷取家中現金,後來經過一番法律攻防,法院最後判Keya Morgan三年內不得再接近史丹李及其家人。

史丹李的女兒J.C. Lee,及弟弟Larry Lieber是他僅剩最親的家人,Larry Lieber也是漫威娛樂公司下的作家。史丹李與模特兒妻子Joan在1947年結緍。

史丹李的家族發佈聲明感謝所有關心史丹李的朋友與粉絲,表示他一生致力於做他熱愛的事,創造很棒的角色娛樂全世界,藉著這些角色去激發人們的想像力,讓世界成為更良善的地方,而他的傳奇將永遠存在。

漫威粉絲在得知史丹李死訊後,到他在好萊塢星光大道名牌處,留下鮮花、燭台與字條悼念。(圖片來源:美聯社)