漫威超級英雄之父史丹李95歲辭世　客串電影驚喜彩蛋影像永流傳

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）創造蜘蛛人、X戰警、鋼鐵人、雷神索爾等超級英雄角色的美國漫畫英雄之父史丹李（Stan Lee），驚傳當地時間12日上午逝世於美國加州洛杉磯，為95年精采人生劃下句點。史丹李的女兒J.C. Lee亦證實他的死訊。

The Hollywood Reporter報導，史丹李賦予這些超級英雄們人性的缺陷，讓英雄更貼近現實，也是作品備受全球漫畫迷與影迷喜愛的原因。

史丹李1922年12月28日出生紐約，父母為羅馬尼亞移民，家貧的他高中畢業後1939年開始在「即時漫畫（Timely Comics）」公司任職，單獨或共同創作一些角色，之後更與柯比（Jack Kirby）、迪特科（Steve Ditko）等畫家聯手創造出漫畫英雄，像是黑豹（Black Panther）、蜘蛛人（Spider-Man）、X戰警（X-Men）、雷神索爾（Mighty Thor）、鋼鐵人（Iron Man）、驚奇四超人（the Fantastic Four）、無敵浩克（the Incredible Hulk）、夜魔俠（Daredevil）、蟻人（Ant-Man）等，令一代又一代的讀者著迷，也讓漫威從一個漫畫公司小部門，一躍成為全球最大漫畫出版商。

2009年，華特迪士尼以40億美元買下漫威娛樂。在幾部漫威英雄電影中，史丹李像是驚喜彩蛋一般，在電影中客串，像是2006年《X戰警（X-Men: The Last Stand）》客串澆花的路人、2007年在《蜘蛛人3（Spider-Man 3）》客串紐約街頭上向男主角搭訕鼓勵他的路人、2007年在《驚奇四超人（The Fantasitic Four）》臨演一位到了高級餐廳卻因沒訂位被趕出的客人、2012年在《復仇者聯盟（The Avengers）》臨演一位在公園下棋的老人、2013年《雷神索爾（Thor: The Dark World）》臨演安養院裏的老人一角、2015年在《復仇者聯盟2：奧創紀元（Avengers: Age of Ultron）》客串、2016年在《美國隊長3：英雄內戰（Captain America: Civil War）》臨演FedEx送貨員、以及2016年在《X戰警：天啓（X-Men: Apocalypse）》中他抱著自己真實人生中的妻子Joan，驚恐地看著天啟發射核武到太空，遺憾的是這部片拍攝的隔年Joan便去世了。

近一年史丹李陷入一些糾紛，主要係一向為他打理一切、結縭69年的妻子Joan在去（2017）年7月過世，結果讓覻覦他財產的38歲藝術經紀人Keya Morgan趁勢利用並孤立，從而盜賣史丹李名下的高價藝術品與偷取家中現金，後來經過一番法律攻防，法院最後判Keya Morgan三年內不得再接近史丹李及其家人。

史丹李的女兒J.C. Lee，及弟弟Larry Lieber是他僅剩最親的家人，Larry Lieber也是漫威娛樂公司下的作家。史丹李與模特兒妻子Joan在1947年結緍。

史丹李的家族發佈聲明感謝所有關心史丹李的朋友與粉絲，表示他一生致力於做他熱愛的事，創造很棒的角色娛樂全世界，藉著這些角色去激發人們的想像力，讓世界成為更良善的地方，而他的傳奇將永遠存在。

漫威粉絲在得知史丹李死訊後，到他在好萊塢星光大道名牌處，留下鮮花、燭台與字條悼念。（圖片來源：美聯社）