女銀行家疑打肉毒桿菌不幸死亡　86歲整型名醫被捕

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港發生疑似首宗打肉毒桿菌奪命事故。一名52歲女投資銀行家11日於尖沙嘴一間美容所，接受下巴及眉心注射6針俗稱Botox的肉毒桿菌針後昏迷，送院延至昨(12)晨不治死亡。

警方連同衞生署人員在該美容中心通宵搜證，初步發現中心儲存的藥物與紀錄不符，加上懷疑有人一度訛稱女患者到該中心治療哮喘，警方以涉嫌違反《危險藥物條例》及誤導警務人員罪名，拘捕86歲主治醫生李宏邦，案件交油尖警區重案組跟進。

香港媒體報導，在此之前，香港過去兩年半已至少發生19宗注射肉毒桿菌針中毒個案。

被捕的86歲整形外科醫生李宏邦，前（11)日晚通宵留在美容中心接受調查，昨(12)日清晨正式被捕。他被帶回警署扣查問話。至昨(12)日晚李宏邦也因身體不適送醫治療。



港媒指出，52歲死者為瑞士寶盛私人銀行董事總經理及高級客戶經理，未婚的她身家豐厚，擁有10個物業。她與李宏邦認識逾20年，也是熟客。

據報導11日下午2時許，張女到該美容中心接受肉毒桿菌美容療程，分別在下巴及眉心共注射6針，至5時許突然昏迷，美容中心職員立刻報警。女子被送往伊利沙伯醫院搶救，一直在加護病房觀察，性命垂危，至昨(12)日早9時42分宣告不治。

油尖警區刑事總督察林婉玲稱，警方蒐證後判斷女患者曾接受醫學美容療程，以涉違反危險藥物記錄規定及誤導警務人員拘捕負責的西醫李宏邦。據悉，張女有哮喘病史，但事件是哮喘病發還是注射療程出了問題，仍待化驗及諮詢專業意見，再進一步調查。



香港過去兩年半至少接獲19宗注射俗稱「Botox」的肉毒桿菌素後中毒的個案，若此次死亡個案確認與肉毒桿菌針有關，將成為香港首宗奪命個案。

注射肉毒桿菌毒去皺針作美容去皺約從10年前興起，當時美國等地也曾發生死亡案例。世界衞生組織今年1月的報告指肉毒桿菌產生的毒素仍然是已知最致命的物質之一，可於12至36小時內導致呼吸困難、肌肉麻痹，嚴重可導致死亡。