  1. 首頁
  2. 國際

馬克宏：歐洲要自己做武器！

美國總統川普和法國總統馬克宏的對立，正不斷加深？

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/11/13 11:04
（美聯社）

法國總統馬克宏

（美聯社）

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國總統川普和法國總統馬克宏的對立，正不斷加深？馬克宏表示，歐洲應該向自己的企業購買武器，而不是美國。

日本《產經新聞》報導，馬克宏於當地時間11日，在《CNN》一場訪談中，表示歐洲各國應該向歐洲自己購買武器，而不是美國。

根據報導，馬克宏説明，美國要求歐洲各國增加軍事負擔，但他不希望這些錢到後來都被用在美國軍事產業上，因此歐洲應該自行購置武器。

《產經新聞》回顧，馬克宏在6日，才提案歐洲各國應該組成歐洲軍，以避免過度依賴美國，導致川普不滿。

請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/11/10 09:56）

川普再度於推特上，發表引人注目言論。他批評，法國的國家安全政策，簡直在侮辱美國。

川普表示，法國總統馬克宏日前剛建議，歐洲應該組成自己的軍隊，來從美國、中國、以及俄羅斯手上，守護歐洲。他指控，馬克宏的言論簡直侮辱美國，並用批評口吻，建議歐洲國家應該公平負擔北大西洋公約組織費用，而不是讓美國進行實質上的補貼。

日本《NHK》報導，川普在當地時間9日，抵達法國，參加第一次世界大戰和平紀念相關活動，並預計與馬克宏舉行高峰會。因此，川普在此敏感時機推文，很可能是想制衡馬克宏。

報導回顧，馬克宏一直以來，都認為歐洲的安全，不能完全交給美國保護，甚至於6日，在電台節目上稱，美國也是歐洲要防範的對象。

馬克宏：歐洲要自己做武器！
馬克宏
美國
歐洲
歐盟
川普

相關新聞

紀念一戰結束百周年　法總統馬克宏當面痛批川普
紀念一戰結束百周年　法總統馬克宏當面痛批川普
2018/11/12 12:30
美國務院呼籲中國恢復兩岸穩定　尊重台灣國際空間
美國務院呼籲中國恢復兩岸穩定　尊重台灣國際空間
2018/11/10 21:19
川普怒罵CNN記者：這是什麽愚蠢的問題？
川普怒罵CNN記者：這是什麽愚蠢的問題？
2018/11/10 17:44
華盛頓郵報：美國暫任司法部長涉協助詐欺
華盛頓郵報：美國暫任司法部長涉協助詐欺
2018/11/10 13:45
中美移民集團頭陣離開墨西哥城　繼續往美墨邊境前進
中美移民集團頭陣離開墨西哥城　繼續往美墨邊境前進
2018/11/10 11:42