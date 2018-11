馬克宏：歐洲要自己做武器！

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國總統川普和法國總統馬克宏的對立,正不斷加深?馬克宏表示,歐洲應該向自己的企業購買武器,而不是美國。

日本《產經新聞》報導,馬克宏於當地時間11日,在《CNN》一場訪談中,表示歐洲各國應該向歐洲自己購買武器,而不是美國。

根據報導,馬克宏説明,美國要求歐洲各國增加軍事負擔,但他不希望這些錢到後來都被用在美國軍事產業上,因此歐洲應該自行購置武器。

《產經新聞》回顧,馬克宏在6日,才提案歐洲各國應該組成歐洲軍,以避免過度依賴美國,導致川普不滿。

請參考稍早報導。

(發稿時間:2018/11/10 09:56)

川普再度於推特上,發表引人注目言論。他批評,法國的國家安全政策,簡直在侮辱美國。

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!