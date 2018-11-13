新法激怒動保團體！中國「研究後推遲」犀牛與老虎及其製品的「特殊」進口

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）對於上(10)月底允許在科學研究、醫學及臨床研究等「特殊情況下」進行犀牛與老虎的相關產製品的貿易後。本(11)月12日，一位中國高官向媒體表示，「研究後被推遲」，原因為何並未說明。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導，中國國務院是在10月29日發布《關於嚴格管制犀牛和虎及其製品經營利用活動的通知》。內容載明「對因科學研究、資源調查、宣傳教育、治病救人、文物保護、文化交流、執法監管等特殊情況需要出售、購買、利用、進出口犀牛和虎及其製品的，要依法申請行政許可」，這項決定引起了各動保組織的憤怒，認為這簡直是給瀕危動物判死刑。

中國國務院常務副秘書長丁學東12日接受新華社的採訪時表示，中國政府保護野生動物的立場不變，將繼續實行「三個嚴格禁止」，包括嚴格禁止進出口犀牛、老虎及其製品，嚴格禁止出售、收購、運輸、攜帶、郵寄犀牛、老虎及其製品、以及嚴格禁止犀牛角和虎骨入藥等。

對於日前頒布的「特殊情況」可以進出口犀牛及老虎的相關產製品的部分，丁學東說，「研究後被推遲」，至於原因為何，僅表示舊的禁令依然有效。

中國對於來自老虎與犀牛的產製品需求很高，全因人們相信此成分具有抗癌或是提高性能力等功效。中國自1993年頒布《關於禁止犀牛角和虎骨貿易的通知》，嚴禁虎骨及犀牛角的貿易禁令，使得部分交易轉至黑市進行。

近幾年，中國國內的老虎圈養數量持續攀升，如今圈養老虎的數量已逾6,000隻，然而全球的野生老虎數只有約3,000隻。對於各種犀牛物種，亦就是國際自然保護聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 列為「易危」、「近危」與「瀕危」。中國已在2015年禁止進口犀牛角及其製品，並在2017年底禁止象牙及其產製品的貿易。