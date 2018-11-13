故宮整修衝擊旅遊業？　觀光局：夜市、101、九份更受歡迎

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）故宮北院評估民國109年起，將整修3年，外界擔心衝擊觀光。不過觀光局表示，因為來台旅客結構改變，北部除了故宮，還有很多景點，例如台北101及九份，現在受歡迎程度還超過故宮北院。

故宮北院正館建築體興建至今快50年，去(2017)年中豪雨來襲，造成故宮北院正館東側大樓天花板漏水、地板出現積水情況。當時雖曾修繕，但故宮也希望藉這次整擴建，改善漏水、結構、展場動線及空間等問題，以確保文物安全，提升參觀品質。

中央社引述觀光局企畫組長吳潔萍說，故宮的確是不少國際觀光客喜歡去的景點，但近兩年受陸客來台減少影響，國際觀光客（含陸客）到故宮北院的比率有下降趨勢，2015年是每百人中有48人會選擇去故宮北院，2016年減至近42人，2017年再降為35人。

另從國外旅客來台景點排名觀察，吳潔萍說，近3年冠軍都是夜市，第2名為台北101，故宮北院原本排第3，但2017年九份擠上第3名，故宮北院掉到第4名，所以就算暫時不去故宮北院，還是有其他景點可選擇。

觀光局統計，2015年陸客占國外來台比率為40.08%，2017年降至25.44%，新南向旅客從2015年的14.87%，提升到2017年的21.27%。

近3年，國際來台旅客不但都破千萬人次，且小有成長。2015年是1043萬人次、2016年為1069萬人次、2017年達1074萬人次，預估今年可達1080萬人次。

交通部因應新南向政策，加強推動台北以外其他地區觀光，吸引國外旅遊業者將目光放到台灣中南部及花東。去(2017)年起針對高雄、台中及其他飛航國際包機機場國際航線降落費，調降20%；今(2018)年再針對飛航花蓮、台東機場包機實施免降落費。

觀光局8月還提高境外旅客來台獎助金，菲律賓以外東南亞國家飛桃園、松山機場以外的包機航班，補助金額從每趟來回5000美元提高至8000美元。