(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們多次報導，孟加拉和緬甸有關送少數民族羅興亞人，返回緬甸的消息。媒體報導，緬甸政府表示，已確定第一波會有2251人回國，不過未提供細節。

日本《NHK》報導，緬甸官員表示，孟加拉政府通報，將在本（11）月15日，開始進行羅興亞人回國作業，並承諾緬甸政府也會盡全力，讓回國程序順利進行。

另外，官員還表示，緬甸預計每天迎接150位羅興亞人回國，並表示需要日本等外國政府支援。

有關本事詳細來龍去脈，請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/10/31 10:41）

緬甸軍方強硬迫害少數民族羅興亞人，導致大量民衆逃脫至同為信仰伊斯蘭教的鄰國：孟加拉。不過，大量民衆湧入，讓孟加拉政府相當苦惱，因此和緬甸政府談妥，將從11月開始，讓羅興亞人回國。

日本《時事通信》報導，緬甸和孟加拉兩國政府，於當地時間10月30日，在孟加拉首都達卡舉行會談，表示將從下個月開始，正式啓動羅興亞人回國計劃。報導介紹，目前有將近100萬羅興亞人，滯留在孟加拉。

不過，兩國的計劃也有一些困難要面對，例如日本《NHK》分析，緬甸和孟加拉並沒有提到，回國羅興亞人團體人數，以及何時全數回國等具體内容。

另外，報導還表示，羅興亞人多半認為，若回到緬甸，將再度受到軍方迫害，因此他們是否會如緬甸和孟加拉兩國所願，回到緬甸，恐怕還有待觀察。

緬甸孟加拉宣佈15日開始讓羅興亞人返回緬甸