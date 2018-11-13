大谷翔平奪美聯新人王 17年來首位獲獎日本球員

（中央社紐約12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平今天榮獲美國聯盟年度新人獎，他在30張第一名選票中拿下25張，成為17年來首位獲得新人獎的日本球員。

美聯社報導，美國棒球作家協會今天宣布，24歲的大谷翔平拿下25張第一名選票與4張第二名選票，總分為137分，順利拿下美聯年度新人獎（Rookie of the Year）。

日籍打者鈴木一朗2001年在西雅圖水手奪得美聯新人獎之後，大谷翔平成為17年來首位獲得這項殊榮的日本球員。

另外兩名美聯新人王熱門競爭者皆是紐約洋基內野手，票選第2名的安杜哈（Miguel Andujar）拿下5張第一名選票，總分為89分，第3名的托瑞斯（Gleyber Torres）則拿下25分。

大谷翔平本季先發登板10場比賽，共投51.2局，戰績4勝2敗，防禦率3.31，並送出63次三振。擔任打者的打擊率為2成85，並敲出22支全壘打及61分打點，攻擊指數（OPS）為0.925。

國家聯盟新人獎則由亞特蘭大勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna）拿下，他獲得27張第一名選票，3張第二名選票，總分高達144分，輕鬆擊敗熱門競爭對手洛杉磯道奇右投畢勒（Walker Buehler）和華盛頓國民外野手蘇鐸（Juan Soto）。

20歲的阿庫尼亞本季打擊率2成93，敲出26支全壘打和64分打點，並有16次盜壘，攻擊指數為0.917。（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1071113