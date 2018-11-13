中選會：14日零時起禁止公布選舉民調　違者可罰500萬

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）年底九合一選舉11月24日投開票，近日各家民調紛紛出籠，但根據選罷法規定，今天（13日）將是選前可以公布民調的最後一天！

另一方面，中央選舉委員會今(13)日排定公告直轄市議員、縣（市）長與縣（市）議員選舉候選人名單，14名尋求連任的縣市長都已請假，要在24日投票前最後衝刺，爭取勝選。

依「選罷法」規定，投票前10天不能發布民調。中選會昨(12)日表示，自明(14)日凌晨零時起，至24日投票時間截止前，不得以任何方式發布候選人或選舉民調，違者最高可處500萬元罰鍰。

選罷法規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免的民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

綜合《自由》與中央社報導，中選會發言人陳朝建指出，明天11月14日（週三）凌晨零時起至24日（下週六）投票時間截止前，不得以任何方式發布有關於候選人或選舉民調，這段期間也不能加以報導散布評論或引述。

陳朝建表示

根據選罷法第53條規定，政黨及任何人自選舉公告發布及罷免案成立宣告之日起至投票日十日前，所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料發布，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源。 另規定，政黨及任何人於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免的民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

違者，依據同法110條第5項規定，處以新台幣50萬以上，500萬元以下罰鍰。

此外，有關競助選及宣傳活動的限制，選罷法規範，政黨及任何人含候選人在內，不得在投票日當日從事競助選活動。公投法的修正是今年初施行，任何人也不能在禁制區範圍內從事任何宣傳。

至於禁制區以外的部分，固然可以宣傳公投活動，或是其他活動，但仍須與選罷法一併適用。

陳朝建表示，以今年來說，11月24日既是選舉投票日，也是公投投票日，兩部法律均須適用。

也就是說，公職候選人在投票日當天依其候選人身分，不能從事競助選活動含公投宣傳活動或其他競助選活動，至於候選人以外的任何人，投票日當天雖可從事公投宣傳或其他活動（於禁制區外），但仍不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

另一方面，據中選會民國107年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表，8日公告直轄市長選舉候選人名單；13日公告直轄市議員、縣（市）長與縣（市）議員選舉候選人名單。

公務人員行政中立法規定，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告日起到投票日止，應依規定請事假或休假。