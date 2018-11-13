美股道瓊大跌602點 蘋果重挫5%引爆賣壓

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美股科技股近期劇烈震盪，今天再度不支倒地，道瓊工業指數終場大跌602點。蘋果公司股價在供應商調降財測後慘跌5%，賣壓蔓延其他類股，成為拖累大盤的元凶之一。

蘋果公司（Apple）等指標科技股曾是帶動美股屢創新高的功臣，但在標準普爾500指數10月創下逾7年來最差表現期間，資金陸續撤出科技飆股，轉進地產、消費必需品類股等較穩當的標的，科技股光環自此褪色，今天再度引爆沉重賣壓。

道瓊工業指數終場大跌602.12點，跌幅2.32%，收在25387.18點，近2個交易日共暴跌804點。標普500指數重挫1.97%，收在2726.22點，科技股是表現最差的類股之一。

以科技股為主的那斯達克綜合指數慘跌2.78%，收在7200.87點，重返10月大跌期間的技術修正區。

蘋果股價大跌5%，跌破200美元關卡，受累iPhone臉部辨識技術供應商Lumentum下修2019會計年度第2季營收及獲利預測。Lumentum股價暴跌33%，執行長洛威（Alan Lowe）表示，其中一家大客戶要求Lumentum「大幅減少出貨」，令投資人更加擔憂iPhone市場需求。

其他指標科技股遭波及，Google母公司Alphabet、臉書（Facebook）股價跌幅都超過2.3%，亞馬遜（Amazon.com）股價則重挫4.4%，已從高點拉回約20%。

高盛集團（Goldman Sachs）近期捲入一馬發展公司（1MDB）弊案，引發市場疑慮，今天股價暴跌7.5%，拖累道瓊指數超過100點。

今年以來不斷困擾投資人的貿易問題再度浮上檯面。美國新聞網站Axios報導，總統川普認為威脅對外國製汽車加徵關稅是貿易談判最佳策略，並曾告訴幕僚，他因威脅對加拿大製汽車加徵關稅而談到更有利的貿易協議。

彭博報導白宮內部流傳一份汽車關稅報告草案，導致美股3大指數午盤跌幅擴大。通用汽車（GM）股價由紅翻黑，終場小跌不到0.1%。

美股大盤一片「綠油油」，能源股反彈也難以發揮拉抬作用。沙烏地阿拉伯先前表示將削減石油出口、石油輸出國家組織（OPEC）考慮集體減產，能源股價應聲隨國際油價走揚。

市場瀰漫不安氣氛之際，資金湧向大盤波動劇烈期間表現較佳的配息股。標普500指數的公用事業及地產類股今天分別上漲0.8%、0.4%，是11大類股中唯二收紅的類股。（編輯：陳永昌）1071113