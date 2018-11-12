 上周櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年11月9日累積開戶數為15,835,908戶，較11月2日累積開戶數15,823,008戶，增加12,900戶，增幅約0.08%。另本年11月9日現股當日沖銷累積開戶數為1,659,639戶，較11月2日現股當日沖銷累積開戶數1,654,580戶，增加5,059戶，增幅約0.31%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年11月9日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,613戶較11月2日開戶數174,597戶，增加16戶，增幅約0.01%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至11月9日止日均值為339.30億元，總成交金額為71,592.69億元，其中盤後定價交易金額為228.06億元。另本年度截至11月9日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為34.27%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.32%。

(二)本年度興櫃股票截至11月9日均值為10.38億元，總成交金額為2,189.84億元。

四、本年度上櫃股票截至11月9日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計582家，較上週(截至11月2日止)得為信用交易家數581家，增加1家。

(二)融資餘額為426.52億元，較上週(截至11月2日止)融資餘額426.40元，增加0.12億元，增幅約0.03%。

(三)融券餘額為152,347張，較上週(截至11月2日止)融券餘額137,357張，增加14,990張，增幅約10.91%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.59%，較上週(截至11月2日止)之比例14.63%，減少0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.60%，較上週(截至11月2日止)之比例0.60%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至11月9日止，累計營業天數213日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆5,774.73億元，較上週增加200億元。

(二)普通公司債已上櫃計101家535期，發行餘額為1兆8,126.33億元，較上週增加5.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計157家192期，發行餘額為1,251.36億元，較上週增加1.64億元。

(四 )交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家344期，發行餘額為9,038.81億元，較上週增加28.5億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計585期約1,583.65億美元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為42兆784.36億元，日均值為1,975.51億元，包含：

1.買賣斷交易5兆5,641.51億元，日均值為261.23億元，佔總成交金額比例為13.22%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆8,429.62億元，佔買賣斷成交金額比率為69.07%。 營業處所買賣斷成交金額為1兆7,211.89億元，佔買賣斷成交金額比率為30.93%（包含政府債券8,387.08億元，日均值為39.38億元；普通公司債7,195.63億元，日均值為33.78億元；金融債券1,448.54億元，日均值為6.80億元；外國債券180.64億元，日均值為0.85億元）。

2.附條件交易36兆5,142.84億元，日均值為1,714.29億元，佔總成交金額比例為86.78%，其中等殖成交系統成交金額為5,802.78億元，佔附條件成交金額比率為1.59%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.38億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.76億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為124.17億美元，以人民幣計價之成交金額為241.99億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為5,787.5億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交5,787.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,245億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計468.06億元，本年度累計成交金額為425.22億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計726.33億元，本年度累計成交金額為675.85億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,679.45億元，本年度累計成交金額為2,547.57億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,165億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計522.84億元，本年度累計成交金額2,457.47億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計4.71億元，本年度累計成交金額48.01億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額8,159.63億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年11月9日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：765家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：27家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數6家 (公準、信紘科、M31、大詠城、精湛、普鴻)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：3家(易發、和詮、詠昇)

(六)待審議：3家 (樂斯科、勤凱、泰金-KY)

二、截至107年11月9日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：257家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：40家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：40家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年11月9日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：97家

(二)累計登錄創櫃板家數：143家

(三)當年度累計輔導家數：31家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年11月9日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,119家

五、截至107年11月9日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.11.11~107.11.17)：

(一)一般類股：

6667 信紘科【第一金】 (107年11月13日) 承銷價：37.02元

(二)興櫃股票：

6715 嘉基【中國信託、宏遠、日盛、玉山】 (107年11月15日)