上週外資在集中市場賣超13.95億元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據台灣證券交易所統計，上週（11月5日至11月9日）外資在集中市場總買進金額為1,608.30億元，總賣出金額為1,622.25億元，賣超為13.95億元。

另統計自2018年年初至11月9日止，外資總買進金額為7兆2,536.61億元，總賣出金額為7兆5,440.81億元，累計賣超為2,904.20億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆9,223.57億元新台幣，占全體上市股票市值的40.41%，較11月2日的12兆1,237.91億元新台幣，減少2,014.34億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進151,793千股，賣出60,112千股，買超91,681千股。

第二名：友達：買進124,028千股，賣出65,969千股，買超58,059千股。

第三名：台聚：買進56,083千股，賣出662千股，買超55,421千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華通：買進14,602千股，賣出54,496千股，賣超39,894千股。

第二名：宏碁：買進17,420千股，賣出35,351千股，賣超17,931千股。

第三名：鴻海：買進61,146千股，賣出78,764千股，賣超17,618千股。