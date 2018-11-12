總統感謝帛琉支持台灣 不因政治壓力退讓

總統蔡英文今天表示，近年來帛琉觀光因為政治因素受到壓力和衝擊，但帛琉沒有因此退讓，依然堅持環境永續並支持台灣，除了表達感謝，她也期待未來到帛琉訪問。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）應中華民國政府邀請，10日至14日率團來台進行國是訪問。這是雷蒙傑索自民國105年5月率團來台出席第14屆正、副總統就職典禮後，再度來台進行國是訪問。

總統今天下午先在總統府前廣場主持軍禮，以21響禮砲歡迎雷蒙傑索到訪。

由於中國去年底禁旅行社出團到帛琉後，帛琉觀光客銳減，總統致詞時表示，近年來帛琉觀光因為政治因素受到壓力和衝擊，但雷蒙傑索沒有因此退讓，依然堅持環境永續並提升觀光品質的立場，繼續給台灣的國際參與最大支持。

總統說，從5月世界衛生大會、9月聯合國大會和聯合國第三屆防治非傳染性疾病高階會議，都可以看到帛琉為台灣仗義執言，她要代表台灣人表達最深感謝；對於雷蒙傑索重視的氣候變遷、海洋資源以及潔淨能源等議題，台灣也會持續跟帛琉並肩合作。

總統稍後在總統府內和雷蒙傑索雙邊會晤，總統致詞時表示，這兩年多來台灣和帛琉互動越來越緊密，在各領域持續推動合作計畫，不論是蔬果生產技術推廣或醫事人員訓練都有相當成果；而今年9月台灣帛琉之間正式開啟農業貿易，期待未來有更多機會讓帛琉人民吃到優質台灣蔬果。

總統說，台灣和帛琉都是海洋國家，在環境永續議題上有很多可以合作的地方，雷蒙傑索推動觀光上採取重質不重量政策，不但強調環境保育，也讓每位到訪帛琉旅客了解，共同守護這個島嶼家源的重要性，雷蒙傑索的用心令人非常敬佩。

總統說，帛琉是距離台灣最近的友邦，政府非常鼓勵國人到帛琉旅遊，近年來雷蒙傑索在觀光政策上的堅持，不因壓力退讓、堅持支持台灣，讓台灣人非常感動，她期待未來到帛琉訪問，深入認識帛琉這個美麗又獨特的友邦，實地了解兩國合作情形。

總統最後表示，台灣與帛琉還有許多共同努力目標，今年南島民族論壇圓桌會議中大家一致通過，論壇總部設在帛琉，論壇秘書處設在台灣，這代表未來南島民族之間的交流連結，需要台帛兩國一起攜手合作。

雷蒙傑索接著致詞表示，帛琉和中華民國台灣的關係不只是朋友，更像是兄弟姊妹，帛琉會持續向台灣學習，他很感激台灣和帛琉之間有健康、教育、經濟發展的交流計畫，他也相信台灣對國際社會可以有很多貢獻，特別在聯合國永續發展目標上，可以幫助全球社會一起面對永續發展的議題。