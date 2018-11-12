奧斯陸自由論壇　全球人權運動名人齊聚台北籲關注迫害

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）第十屆奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum) 首次在亞洲主辦，更選址台灣，論壇邀集全球知名人權運動人士，分享人權捍衛經驗，其中包括美國《Buzzfeed》新聞中國分社社長李香梅，她長期報導新疆維吾爾族人受中國政府迫害情況，呼籲全球關注他們的處境。

奧斯陸自由論壇是一個促進全球人權運動人士的交流網絡，從西方國家增進言論自由的科技專家到在極權國家北韓、古巴的政治異議人士，奧斯陸自由論壇的成員投入發展創新的方式擴展人類自由，鼓勵自由表達意見，推動法治。

人權基金會 (Human Rights Foundation) 策略長亞歷克斯格拉德斯坦(Alex Gladstein)表示，台灣相較亞洲其他國家對人權議題更加重視，因此選在台灣舉辦本屆的奧斯陸自由論壇，尤其台灣從專制到民主的發展過程具有啟發性，並高喊「我們都支持台灣（We all stand with Taiwan!）！」

台灣民主基金會廖福特執行長在致詞表示，今年是聯合國世界人權宣言七十週年，而台灣在1987年解嚴之後，發展民主政治，同時逐步保障人權，但很可惜台灣不是聯合國的一員，雖然如此，台灣支持世界各地爭取自由，聽取人權捍衛者的經驗至為重要。

首位講者是來自埃及的LGBT人權運動者小奧瑪雪瑞夫 (Omar Sharif Jr. )，他分享了自己出櫃的經歷。在埃及同性戀是不被接受，受到社會的排擠，2012年埃及經歷巨大的改變，讓雪瑞夫決定出櫃，並激勵其它同性戀者；雖然埃及對LGBT壓迫更甚，讓雪瑞夫至今沒有回過埃及，但是他仍在全球各地透過演講促進平權。

講者李香梅(Megha Rajagopalan)是美國BuzzFeed新聞中國分社社長、亞洲新聞記者。她表示中國利用科技嚴密監控人民行動，尤其在新疆，從臉部辨識系統至通訊軟體微信等等無孔不入嚴密監視人民，更設思想改造營進行文化滅絕，改變維吾爾族人傳統生活方式，灌輸愛國思想。

李香梅也說，利用科技進行危害人權的監控不僅發生在中國境內，更透過中國的監控技術及設備輸出至其它獨裁國家，成為政府對付異議份子的工具。

知名脫北者池成鎬 (Ji Seong-ho) 生長在北韓，幼時為了能生存而在火車上偷炭，一次卻因餓暈跌落鐵軌遭輾失去左手和左腳，經歷無麻藥的截肢手術，家人為讓他術後能活下去擠出食物供他營養，以及北韓社會對肢障者的歧視等等非人道處境。2006年池成鎬撐著拐杖逃到南韓，2010年成立「即刻行動暨人權聯合組織(Now Action and Unity for Human Rights)」，讓世界知道北韓境內的慘境，也將訊息存入隨身碟帶入北韓，讓北韓人民獲取更多世界各地的資訊。Taiwan News對池成鎬的英文專訪請看此。

經過一日論壇中世界各國主講者演說，最後大會宣布明年奧斯陸自由論壇將還是在台灣舉辦，並邀請全球各國專家和維權人士再共同來討論如何改善全球數以百萬計人們的生活。