金馬執委會主席李安攜手鞏俐　把關華語電影圈品質

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）金馬55影展由李安擔任執行委員會主席，並邀請鞏俐擔任決選評審團主席，帶領17位優秀的影像工作者替華語電影圈的品質把關，競賽結果將於17日金馬獎頒獎典禮公佈。



第55屆金馬獎評審團公開亮相，左起李耀華、黃志明、許月珍、蔡珮玲、陳珊妮、曾偉禎、李安、鞏俐、陳博文、游乃海、陳竹昇、林書宇、白睿文、柯星沛（圖/金馬55）

金馬55評審作業共分3階段進行，分別為初選、複選以及決選。初選階段由18位評審共分4類進行，包含「劇情長片」、「劇情短片」、「紀錄片」、「動畫」；複選階段則由11位評審，包含入圍金馬最佳導演及原著劇本的楊雅喆、金馬最佳男配角得主陳竹昇、金曲獎最佳國語女歌手陳珊妮等，歷經8小時的會議已決定進入決選的入圍名單。



巨星鞏俐擔任今年金馬決選評審團主席，她表示將六親不認的完成任務（圖/台灣英文新聞）

這次決選評審團邀請到知名巨星鞏俐擔任主席，鞏俐表示，她一看到金馬影展執行委員會主席是李安時，就毫不猶豫地接下這個職位，當時她正在紐西蘭拍戲，且可能因延誤而取消評委主席工作，但依舊排除萬難且堅定的來台北執行任務。她說明，金馬影展已邁入第55年，在亞洲已是舉足輕重的盛會，她希望藉由此平台，提高亞洲電影地位，並希望能為亞洲電影盡一份心力。

此次，評審委員會由17位優秀的影像工作者組成，鞏俐說明，大家就像一個大家庭，他們在10天內看了42部電影，工作起來很辛苦，加上一開始還在調時差，但漸漸的開始緩下來適應，讓她覺得很幸福。

鞏俐強調，身為評委會主席是一種責任，所以特別重視公平以及公正，她會六親不認的完成任務，且評委們一致達成共識，決選標準不受地域、政治傾向、媒體或網路輿論等的影響，另外，許多演員在她心中佔有很大的份量，只要能感動她的，都是學習的對象。她認為，當一個演員接到角色時，不該去想要如何演得好，而是要如何成為那個角色。



李安擔任此次金馬影展執行委員會主席（圖/台灣英文新聞）

這次是李安首次在金馬活動公開亮相，他表示擔任金馬影展執行委員會的主席有壓力，來自於社會責任感，希望能維持金馬執委長久以來的好，因為文化屬於軟性的東西，需要被小心的呵護，不可以黑白分明的方式硬性處理，雖然金馬影展經歷過起伏，依舊要將它好好的延續下去，這是一件任重道遠的事情。

李安表示能參與此活動感到與有榮焉，更榮幸能邀請鞏俐擔任評審團主席， 也期許在鞏俐的帶領下，評審們能選出心中最好的作品。

另外，李安提到，金馬除了競賽部門，還有其他的活動，對於 film lover 來說是很重要。金馬除了在藝術以外，也對產業經濟發展有很大的鼓勵，所以他鼓勵好的主流電影應該要兼容並蓄，不要單往某一方向偏頗發展。另外，李安也邀請友人進行大師講座，此為首次舉行，是一個十分難得的機會。