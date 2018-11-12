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一次大戰的動物英雄：馬、騾、狗狗和鴿子　拯救了無數人命

上千萬的動物也參予第一次世界大戰同盟國的作戰，擔任情報偵察、補給等任務，拯救了無數的人命

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/11/12 18:50

1914年8月，在荷蘭東南部Haelen戰區拖車的狗狗。美聯社

1914年戰爭爆發初期, 一群騎兵騎馬進入比利時村莊。美聯社

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）法國巴黎時間昨天11月11日，是第一次世界大戰終戰一百周年的日子。這場戰爭除了造成大約970萬軍人死亡，還有上千萬平民喪命。除此之外，另外有上千萬的動物也參予作戰、偵察或補給工作，拯救了無數的人命，堪稱是一戰的幕後英雄。

美聯社報導，根據法國歷史學家艾利克巴拉泰(Eric Baratay)估計，被同盟國徵召加入一次大戰的馬跟騾子至少有1000萬匹，另外還有10萬隻狗和20萬隻鴿子，甚至包括一隻狒狒，都參與了第一次世界大戰。

一戰期間比利時戰區運送彈藥的狗狗。 美聯社

一戰期間法國戰區的士兵，拖著騾子通過戰壕。 美聯社

牠們擔任信差、情報偵察員和哨兵。狗狗還可以幫忙尋找戰場上的傷患，馬和騾子協助運送槍砲彈藥或食物等補給品，鴿子則扮演重要的傳信兵。有些鴿子可以攜帶微型攝影機，拍攝德軍所在的位置。 

這些和同盟國並肩作戰的幕後英雄，在一戰期間死亡數字多達數百萬，但也拯救了無數人命，但數十年來牠們的貢獻都未受到重視，官方相關紀錄幾乎付之闕如。

法國陸軍總審計長巴賽里尼（Serge Barcellini)最近在一次演說中強調，這些動物幾乎相當於真正的戰士確實沒錯，在面臨毒氣攻擊的時候，這些動物的鼻部也需要戴上防毒面罩。  

1918年3月，美軍在法國東部將馬匹運上貨車。美聯社

在法國、英國和其他多個國家，馬和騾子都被大量徵召上戰場。  

此外，還有一隻名叫賈奇(Jackie)的狒狒，隸屬一支南非步兵旅。牠曾在英國占領下的埃及、以及法國和比利時的戰壕服役。靠著敏銳的聽覺和視力，牠用尖叫和拉扯士兵衣服的方式，警告敵軍來襲。賈奇1918年在砲擊後被迫截肢，失去一條腿。

法國最近已經決定承認並表揚這些動物在一戰期間扮演的角色英國則已在2004年於倫敦海德公園內設立了大型紀念碑，表彰這些幕後英雄的貢獻。

一戰期間法國騎兵通過北法地區。美聯社
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