一次大戰的動物英雄：馬、騾、狗狗和鴿子　拯救了無數人命

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）法國巴黎時間昨天11月11日，是第一次世界大戰終戰一百周年的日子。這場戰爭除了造成大約970萬軍人死亡，還有上千萬平民喪命。除此之外，另外有上千萬的動物也參予作戰、偵察或補給工作，拯救了無數的人命，堪稱是一戰的幕後英雄。

美聯社報導，根據法國歷史學家艾利克巴拉泰(Eric Baratay)估計，被同盟國徵召加入一次大戰的馬跟騾子至少有1000萬匹，另外還有10萬隻狗和20萬隻鴿子，甚至包括一隻狒狒，都參與了第一次世界大戰。

一戰期間比利時戰區運送彈藥的狗狗。 美聯社

一戰期間法國戰區的士兵，拖著騾子通過戰壕。 美聯社

牠們擔任信差、情報偵察員和哨兵。狗狗還可以幫忙尋找戰場上的傷患，馬和騾子協助運送槍砲彈藥或食物等補給品，鴿子則扮演重要的傳信兵。有些鴿子可以攜帶微型攝影機，拍攝德軍所在的位置。

這些和同盟國並肩作戰的幕後英雄，在一戰期間死亡數字多達數百萬，但也拯救了無數人命，但數十年來牠們的貢獻都未受到重視，官方相關紀錄幾乎付之闕如。

法國陸軍總審計長巴賽里尼（Serge Barcellini)最近在一次演說中強調，這些動物幾乎相當於真正的戰士。確實沒錯，在面臨毒氣攻擊的時候，這些動物的鼻部也需要戴上防毒面罩。

1918年3月，美軍在法國東部將馬匹運上貨車。美聯社

在法國、英國和其他多個國家，馬和騾子都被大量徵召上戰場。

此外，還有一隻名叫賈奇(Jackie)的狒狒，隸屬一支南非步兵旅。牠曾在英國占領下的埃及、以及法國和比利時的戰壕服役。靠著敏銳的聽覺和視力，牠用尖叫和拉扯士兵衣服的方式，警告敵軍來襲。賈奇1918年在砲擊後被迫截肢，失去一條腿。

法國最近已經決定承認並表揚這些動物在一戰期間扮演的角色。英國則已在2004年於倫敦海德公園內設立了大型紀念碑，表彰這些幕後英雄的貢獻。

一戰期間法國騎兵通過北法地區。美聯社