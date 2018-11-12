警訊！2030年肺炎將奪走近1100萬位幼童性命

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）今（12）日是一年一度的「世界肺炎日」，專家特別提出警告，到了2023年，肺炎將奪走近1100萬位5歲以下的幼兒的性命。

在已開發國家來說，嚴重肺部感染的情況主要患者為老年人，但在開發中國家，則為幼兒族群，每年竟造成數十萬人死於這種可以且容易預防的疾病。

光是2016年就有超過88萬名幼童死於肺炎，其中多為2歲以下幼兒。

根據一份由美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）和拯救兒童基金會（Save the Children）利用當前趨勢的預測所進行的新研究指出，在未來10年內將有超過1080萬名5歲以下幼兒死於肺炎。該研究運用當前趨勢的預測來進行分析。

此外，有部分國家的肺炎死亡風險更是高於其他國家，例如：奈及利亞和印度將有170萬名兒童喪命，巴基斯坦有70萬名，剛果民主共和國則有63萬5000名。

根據這份於世界肺炎日（World Pneumonia Day）發表的研究發現，若是擴大現有的疫苗接種範圍，加上便宜的抗生素和維持兒童的營養狀況良好，估計可以拯救410萬條性命。

營養不良、抵抗力較弱的幼童特別容易感染肺炎，而且每年因肺炎而死亡的幼童總人數，竟高於瘧疾、腹瀉和麻疹3種疾病加起來還多。

另外，拯救兒童基金會也在受到肺炎影響最嚴重國家推展衛生計畫，主要訴求為調降現有的主要肺炎疫苗價格。