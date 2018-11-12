總統府再批馬英九　把人民未來當籌碼換取中國善意

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）繼總統蔡英文回應前總統馬英九日前的「不排斥統一」言論是「不恰當」且「傷害臺灣主權」後，總統府今（12）日再度針對該議題作出回應，批評馬前總統的發言極為不當，且把臺灣人民對於未來的決定權，當作是換取中國釋出善意的交易籌碼。

前總統馬英九日前出席馬習會三週年活動時拋出「新三不」，一改過去總統任期時主張的「不統、不獨、不武」，改提「不排斥統一，不支持臺獨，不使用武力」，也引發外界譁然。

總統府發言人黃重諺今日在新聞說明會中表示，在國際社會及國內正對中國的各種打壓、內政涉入等行爲深感警惕，並且多方尋求各種可能因應的方式時，馬前總統的敏感倡議，「形同向國際社會釋出錯誤的訊號，以為臺灣並不介意，甚至是認同中國打壓」。

黃重諺強調，這樣的發言極為不當，更等同「把臺灣人民對於未來的決定權，當作是換取中國釋出善意的交易籌碼。任何一個國家元首，面對這個時刻，都必須為國家及國民嚴正地表明立場」。

針對馬前總統的言論，蔡總統9日出席公開活動後，便罕見對媒體發表談話，表示馬前總統的「新三不」，是「在一個錯誤的時空環境下，做了一件傷害臺灣主權的事情」。

儘管馬前總統隨後強調，此番發言與選舉無關，並質疑蔡總統在選舉期間發表這樣的談話是「太急了」，然而此次馬前總統在選前提及涉及敏感的統獨議題，也讓國民黨六都的候選人都紛紛走避不談。

像是臺中市長候選人盧秀燕就直指「這是馬英九的個人意見」。臺北市長候選人丁守中則表示，「統一是有前提的」，要在自由、民主、均富、法治的社會經驗及能保證人民的安全的情況下，進行兩岸協調整合，「若沒有這樣的條件，一切都免談」。

黃重諺今日也再度駁斥蔡總統在這次選舉大打統獨牌，表示相關言論為扭曲事實，「事實上，如果沒有前任總統在這個時候，提出『不排斥統一』這樣可能對國際釋放錯誤訊息、侵害國民決定未來的權利的主張，那總統也不會基於責任，必須嚴正予以回應。」