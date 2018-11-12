Google趨勢熱搜疑遭網軍操弄　行家分析韓流不對勁

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）高雄市長候選人韓國瑜近幾月Google網路搜尋熱搜度爆增，曾在網路聲量操作公司工作的部落客Joy Hsu表示，以其個人經驗判斷，韓國瑜的新網頁收錄量爆增相當「不尋常」。

Joy Hsu指出，韓國瑜在Google全球搜尋9月中後就一飛沖天沒下滑過，直到金庸過世時，瞬間衝高搜尋熱度，搜尋量才又高過於韓國瑜。Joy Hsu質疑，一位在半年前還不是很多人認識的人，「何德何能」讓大家從9月中開始「持續都想搜尋」？他也做了其它相關字詞的驗證如「韓國」來藉此判斷是否有電腦邏輯判斷誤區，加上綜合判斷國內媒體對他的報導數量結果，但他發現韓國瑜的熱搜度依然不合理。

他也提醒，今天要操作某位候選人，網路戰不會只有鎖定PTT與社群媒體，可以透過「搜尋結果」去影響中間選民投票意向與網路預測結果。

不只是網路操作，還有新聞自由問題也是Joy Hsu關心的議題，他提到一則天下雜誌一篇文章有談到愛家公投與中國因素，但幾天之後文章再也找不到。他憂心道是哪股勢力要讓該新聞下架？「是反同教會、中國還是其他？」他認為無論如何，這意味著可能有外部壓力正在影響甚至箝制台灣的新聞自由。

同一時間，PTT八卦板因應年底2018九合一選舉，9月公告將發文門檻提高至「登入700次」以上，結果導致選舉越近，「PTT帳號」在購物平台上變得愈值錢。露天、瞎皮購物、PChome等網站有賣家甚至喊價登入超過5000次數的帳號3萬5千元，或還有代發文服務，登入次數愈多帳號發文愈值錢，一次98元至398元不等。