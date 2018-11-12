馬辣火鍋國宴魚以低價鯰魚充當 遭罰4萬元

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）寒冷的天氣，大多數民眾喜歡來碗熱呼呼的火鍋暖暖身體。台北市政府衛生局今（12）日公布火鍋料抽驗結果，馬辣漢口店菜單上的「國宴多利魚」，卻使用巴沙魚；抽驗50件火鍋料，來自欣葉火鍋雙城二分公司的大陸妹，殺菌劑超標；而包裝產品抽驗26件，1件不符規定。

中央社報導，馬辣火鍋業者10月時接受衛生局人員訪談，表示因被誤導，菜單上才用上多利魚名字，現已將點菜單上的「國宴多利魚」名稱劃掉。而衛生局已依法裁處業者4萬元整罰鍰。

巴沙魚屬於價位較低的鯰魚，外觀像鯊魚。（北市衛生局提供）

北市衛生局說明，巴沙魚屬於價位較低的鯰魚，外觀像鯊魚，魚型呈流線修長，為一種源自東南亞湄公河流域的特有鯰魚品種，雜食性、生長快，多以養殖的方式大量生產。

多利魚屬於價位較高的魴魚（又稱鏡魚、鏡鯧、海魴、馬頭鯛），外型呈橢圓形，最大特徵是體側中央有1個藍黑色圓斑，在台灣市場上易被以加工或料理的型式販售，故不易從外觀分辨魚種。

另外此次也抽驗50件火鍋料產品，包括3件蔬菜、10件沾醬、7件水產加工製品、3件貢丸、 5件米血糕、5件鴨血、1件水產品、2件肉品、3件蒟蒻、1件素食加工製品、10件豆製品。

檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥殘留、防腐劑、甜味劑、過氧化氫、硼砂、二氧化硫等項目，結果欣葉火鍋雙城二分公司的大陸妹檢出農藥殘留殺菌劑Tebuconazole得克利0.10ppm(容許量標準:0.01ppm以下)，不符規定，經查來源為雲林縣，已移請雲林縣衛生局處辦。

另外26件包裝食品標示查核方面，結果滾吧萬隆分店的米血糕產品外包裝未標示製造廠商名稱及地址，已命販售業者下架並移請來源廠商所轄新北市政府衛生局處辦。

多利魚屬於價位較高的魴魚，最大特徵是體側中央有1個藍黑色圓斑。（北市衛生局提供）