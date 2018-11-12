精品IHG洲際酒店集團  首次現身台北旅展

身為全球卓越旅館企業之一，及規模最大精品酒店業者，IHG洲際酒店集團擁有近5,400家酒店，在全球超過100個國家中營運，旗下酒店包括InterContinental、Kimpton、Indigo、Crowne Plaza、Holiday Inn Express…等15個品牌，橫跨中高階市場，可依照商務出差、渡假等不同目的和預算選擇最適宜的酒店入住。

今年洲際酒店集團旗下台灣區六家酒店首次聯合參加11/23-11/26台北國際旅展，位於南港展覽館4樓攤位編號N1513，限量推出【聯合住宿券每張NT$1,999起】，可於已開幕酒店訂房使用，考量不便至旅展現場購買民眾，另有開放線上賣場銷售，11/22-11/28 期間至網站下單亦享有同樣優惠價格。

IHG洲際酒店集團近年來積極在台拓點，主因是了解到對旅遊、商務等各類旅客在台灣酒店的需求穩定成長中，且與全球其他主要城市相比，進軍台灣的國際酒店品牌仍不多，除了已在台開業的桃園、臺中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express）外，2016年引進了高雄英迪格酒店（Hotel Indigo）、2017年台南大員皇冠假日酒店開幕（Crowne Plaza）、2018年9月新竹英迪格酒店盛大開幕，年底將迎來亞太區第一間金普頓酒店（Kimpton）於台北大安區營運。

IHG洲際酒店集團深信將領先品牌引進台灣有助於為市場注入嶄新活力。未來三年內更會有第一間勤美洲際酒店、台北大直英迪格、嘉義阿里山英迪格、逢甲智選假日、嘉義智選假日酒店陸續開業，除前述品牌外，亦有台灣企業對IHG旗下標榜健康導向的逸衡酒店（Even Hotel)洽談簽約中，以此穩定布局，預期在台由洲際酒店集團全權經營酒店將達12間。

本次於2018 ITF首度推出ㄧ泊ㄧ食聯合住宿券優惠價每張NT$1,999，可任選桃園、新竹、台中、台南、高雄等地使用，憑一張住宿券即可入住智選假日品牌、憑兩張住宿券可選擇入住英迪格或皇冠假日品牌，平假日加價定義則依照各酒店說明收費。