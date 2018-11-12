法國WWF新報告　七種原物料的種植面積縮減了森林用地

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）妳可知我們日常食用的商品源自那裡嗎？法國世界自然基金會(World Wildlife Fund, WWF)近日針對法國的進出口農產原物料進行調查，發現法國每年進口量等同於510萬公頃的林地砍伐面積。

法國WWF在官網寫道，我們日常所購買的商品都和森林砍伐有關。無論是我們日常食用的肉類、蛋、奶製品等，都是由我們所種值的黃豆作為飼料來餵養動物，如牛、豬、雞等。由於人類的需求與日俱增，位於南美洲的黃豆田，西非的可可樹園、東南亞熱帶雨林的棕櫚油種植園等，各種原物料的種植面積正逐年擴增。

法國WWF還說，自2010年到2015年間，每年有近760萬公頃的林地消失。而和森林一同消失的是其上的生態系，它能供給人類潔淨的飲用水、食物來源，也向其它生物提供氧氣及營造特有棲息地等。雖然森林自然資源的開發為人們帶來不少收入，但卻也減損生態系淨化空氣，水和土壤等基本功能。

根據WWF公布的資料，在調查原物料中，有棕櫚油、黃豆、可可、天然橡膠、紙漿、牛皮與木材共七種。其中以汽車用的柴油含有棕櫚油成分，這個原料來自東南亞的熱帶雨林，法國每年進口97萬噸。

另外，黃豆則是畜牧業飼養牲畜的主要飼料來源。這個原產於南美洲的原物料，法國每年進口480萬噸。另外人們熱愛的巧克力，其基底原料可可原產於西非，法國每年進口46萬噸等。

法國WWF表示，法國每年進口量等同於510萬公頃的林地砍伐面積。為了減少法國在全球森林的碳足跡，該組織呼籲「改變不砍伐森林的農產生產模式」。

2017年7月，法國政府向民眾提出了「關於打擊進口毀林的國家戰略草案」的諮詢，或是讓黃豆改在國內生產等措施，種種努力就是要打擊進口毀林的產品。

▲圖片來源：WWF France