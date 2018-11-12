古風不敗 　新版青花瓷郵票11/15發行

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）集郵迷注意了！中華郵政將於15日發行以故宮典藏品為主題的「古物郵票—青花瓷」郵票，極具收藏價值。

中華郵政於2014年首次發行青花瓷系列郵票，深受歡迎，今年再度發行1套4枚及小全張1張，為了增添集郵樂趣，郵票採局部打凸印製。

本套郵票圖案包括：明萬曆「青花魚藻梅花式洗」（面值6元）、明宣德「青花穿花鳳凰紋仰鐘式碗」（面值9元）、清乾隆「青花花果執壺」（面值15元）及清乾隆「青花蓮托八吉祥大罐」（面值16元）；小全張則採明永樂「青花龍紋天球瓶」圖案（面值28元）。

發行典禮將於15日上午10時在故宮南院博物館2樓大廳舉行，中華郵政特邀作詞家方文山親筆簽名「青花瓷名品賞」郵摺10本，供慈善義賣。方文山手稿及親筆簽名的200份青花瓷個人化郵票郵摺，亦將於現場臨時郵局及集郵電子商城同步義賣。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各一批，提前於11月13日發售。嘉義郵局亦配合於郵票發行當日上午9時至下午4時，在發行典禮現場設置臨時郵局，銷售限量發行典禮紀念卡，並提供臨時郵局戳服務。

此外，本次也中華郵政也推出「青花圖案紙膠帶」，每組含2款紙膠帶，售價新台幣80元，文具迷不容錯過。相關產品可至發行典禮現場臨時郵局或至「中華郵政集郵電子商城」選購。

熱門青花瓷郵票再次登場（圖／中華郵政）