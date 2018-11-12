  1. 首頁
  2. 文化

古風不敗 　新版青花瓷郵票11/15發行

青花瓷主題備受喜愛，今年版本呈現了明清年間有著龍紋、鳳凰、魚藻、花果等樣式之青花瓷器

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/11/12 15:16
古物郵票青花瓷107年版（圖／中華郵政）

古物郵票青花瓷107年版（圖／中華郵政）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）集郵迷注意了！中華郵政將於15日發行以故宮典藏品為主題的「古物郵票—青花瓷」郵票，極具收藏價值。

中華郵政於2014年首次發行青花瓷系列郵票，深受歡迎，今年再度發行1套4枚及小全張1張，為了增添集郵樂趣，郵票採局部打凸印製。

本套郵票圖案包括：明萬曆「青花魚藻梅花式洗」（面值6元）、明宣德「青花穿花鳳凰紋仰鐘式碗」（面值9元）、清乾隆「青花花果執壺」（面值15元）及清乾隆「青花蓮托八吉祥大罐」（面值16元）；小全張則採明永樂「青花龍紋天球瓶」圖案（面值28元）。

發行典禮將於15日上午10時在故宮南院博物館2樓大廳舉行，中華郵政特邀作詞家方文山親筆簽名「青花瓷名品賞」郵摺10本，供慈善義賣。方文山手稿及親筆簽名的200份青花瓷個人化郵票郵摺，亦將於現場臨時郵局及集郵電子商城同步義賣。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各一批，提前於11月13日發售。嘉義郵局亦配合於郵票發行當日上午9時至下午4時，在發行典禮現場設置臨時郵局，銷售限量發行典禮紀念卡，並提供臨時郵局戳服務。

此外，本次也中華郵政也推出「青花圖案紙膠帶」，每組含2款紙膠帶，售價新台幣80元，文具迷不容錯過。相關產品可至發行典禮現場臨時郵局或至「中華郵政集郵電子商城」選購。

熱門青花瓷郵票再次登場（圖／中華郵政）
青花瓷
郵票
中華郵政
紙膠帶
方文山

相關新聞

中華郵政開辦菲韓國際e小包   2公斤以下包裹輕鬆寄
中華郵政開辦菲韓國際e小包   2公斤以下包裹輕鬆寄
2018/07/31 11:23
全台首家數位郵局啟用　智慧機器人駐點
全台首家數位郵局啟用　智慧機器人駐點
2018/04/16 15:29
台灣2018狗年郵票　首度由法國郵政承印
台灣2018狗年郵票　首度由法國郵政承印
2018/02/18 15:53
貨輪澎湖擱淺 上千沉入海郵件依規定賠償
貨輪澎湖擱淺 上千沉入海郵件依規定賠償
2018/01/15 20:07
中華郵政「綠能物流」成軍　2023郵差全面改騎電動機車
中華郵政「綠能物流」成軍　2023郵差全面改騎電動機車
2018/01/15 16:52