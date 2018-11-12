立委爆料: 故宮109年底封館3年　文物遷南院展出？！

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）每年吸引400萬到500萬人次觀光客的故宮北院，果真將於後年(109 年) 起封館3年？

國立故宮博物院今（12)日上午在立法院教育及文化委員會業務報告。立委柯志恩質詢時大爆「根據故宮內部會議，故宮正館從109年開始要閉館3 年」，並詢問故宮院長陳其南此事是否為真？

她引述會議資料內容指出:

「108年7月1日起，文獻大樓之特展於張大千展完後關閉，不再提供申請，開始整修臨時庫房。」「正館預計109年底封館，展覽全面結束，110年開始搬遷（清空），111到112年正館施工。」

柯志恩說，故宮創始以來，應該從沒有正館閉館，這是第一次聽到。她認為，故宮正館館藏豐富，每年有近500萬參觀人次，其中多數為觀光客，質疑正館閉館整修，相關配套措施有無規劃？

綜合Ｎownews與中央社報導，故宮院長陳其南回應，現在正在評估此必要性，基本上朝向這樣的方向，但計劃還沒落實到細節。陳其南說，整修期間文物將遷到南院展出，南院北院都是故宮，對故宮來講，沒有閉館的問題。

陳其南說，北院幾乎每一棟都要整建，過去故宮也有一面施工、一面開展、一面辦公的經驗，

「這次大家都覺得，不能重蹈以前的模式，大家都覺得，在整建、擴建過程，應該要整個停止」。

圖為故宮南院跨湖景觀橋「至美橋」(翻攝官網)

根據官網介紹，民國93年12月15日行政院核定在嘉義縣太保市設置國立故宮博物院南部院區，定位為「亞洲藝術文化博物館」。

國立故宮博物院之北部院區與南部院區，兩者位階平行，相輔相成。

蘋果引述台灣入境旅遊協會理事長王全玉表示，故宮要是閉館3年，200%會對入境旅客有影響，不論團客、自由行旅客來台有80%都會到故宮，若未來要閉館，政府也要主動向旅遊業者說明有哪裡可以替代。

旅遊研究所總主筆蔡宗保則認為，故宮只是台北的一個景點，但台北還有很多好玩、有特色的地方，外國旅客來台無法到訪故宮，也可以去很多專屬於台灣的在地，例如大稻埕等，他認為對入境觀光客的影響不大。

故宮院長陳其南今在立院表示，南院為故宮的另一個展場，若北院確定封館，進行大規模整建的過渡期間，許多文物及活動會遷至南院展出，北院的專業人員也會協助南院策展，一切待內部詳細配套措施完成後，會對外正式公布。

除此之外，陳其南也指出，外界對參觀人次存有迷思，南院的參觀人次其實與北院以及台南奇美博物館差不多。北院每年有 400萬至500萬的參觀人次，其中四分之三為外國人，這是目前南院最欠缺的部分。這次將文物移到南院，也是希望將外國觀光客拉到南院，並表示館內文物「會在108至109年逐步移下去」。

立委吳思瑤質詢時，則為故宮整修加以解釋，

「故宮為了保存文物，好讓故宮迎向未來的30年、50年，以保護文物的角度，北院必須閉館，這是非常艱難的決定」。

她認為，還好有南院可以在北院整修期間承擔責任，不過她提醒故宮，要加強文物遷移的搬運、保全、重新布展的專業能力。

另一位立委陳亭妃則關心故宮北院文物遷移到南院展出的時間點。故宮副院長黃永泰表示，希望在109年1月1日開始動作。

故宮北院預計在民國109年閉館整建3年。（中央社檔案照片）