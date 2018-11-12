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立委爆料: 故宮109年底封館3年　文物遷南院展出？！

故宮院長表示，南院北院都是故宮，對故宮來講，沒有閉館的問題。旅遊業者反應則是兩極化。

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/11/12 16:17

圖為故宮南院 (翻攝官網)

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）每年吸引400萬到500萬人次觀光客的故宮北院，果真將於後年(109 年) 起封館3年？

國立故宮博物院今（12)日上午在立法院教育及文化委員會業務報告。立委柯志恩質詢時大爆「根據故宮內部會議，故宮正館從109年開始要閉館3 年」，並詢問故宮院長陳其南此事是否為真？

她引述會議資料內容指出:

「108年7月1日起，文獻大樓之特展於張大千展完後關閉，不再提供申請，開始整修臨時庫房。」「正館預計109年底封館，展覽全面結束，110年開始搬遷（清空），111到112年正館施工。」

 

柯志恩說，故宮創始以來，應該從沒有正館閉館，這是第一次聽到。她認為，故宮正館館藏豐富，每年有近500萬參觀人次，其中多數為觀光客，質疑正館閉館整修，相關配套措施有無規劃？

綜合Ｎownews與中央社報導，故宮院長陳其南回應，現在正在評估此必要性，基本上朝向這樣的方向，但計劃還沒落實到細節。陳其南說，整修期間文物將遷到南院展出，南院北院都是故宮，對故宮來講，沒有閉館的問題。

陳其南說，北院幾乎每一棟都要整建，過去故宮也有一面施工、一面開展、一面辦公的經驗，

「這次大家都覺得，不能重蹈以前的模式，大家都覺得，在整建、擴建過程，應該要整個停止」。

圖為故宮南院跨湖景觀橋「至美橋」(翻攝官網)

根據官網介紹，民國93年12月15日行政院核定在嘉義縣太保市設置國立故宮博物院南部院區，定位為「亞洲藝術文化博物館」。

國立故宮博物院之北部院區與南部院區，兩者位階平行，相輔相成。

蘋果引述台灣入境旅遊協會理事長王全玉表示，故宮要是閉館3年，200%會對入境旅客有影響，不論團客、自由行旅客來台有80%都會到故宮，若未來要閉館，政府也要主動向旅遊業者說明有哪裡可以替代。

旅遊研究所總主筆蔡宗保則認為，故宮只是台北的一個景點，但台北還有很多好玩、有特色的地方，外國旅客來台無法到訪故宮，也可以去很多專屬於台灣的在地，例如大稻埕等，他認為對入境觀光客的影響不大。

故宮院長陳其南今在立院表示，南院為故宮的另一個展場，若北院確定封館，進行大規模整建的過渡期間，許多文物及活動會遷至南院展出，北院的專業人員也會協助南院策展，一切待內部詳細配套措施完成後，會對外正式公布。

除此之外，陳其南也指出，外界對參觀人次存有迷思南院的參觀人次其實與北院以及台南奇美博物館差不多。北院每年有 400萬至500萬的參觀人次，其中四分之三為外國人，這是目前南院最欠缺的部分。這次將文物移到南院，也是希望將外國觀光客拉到南院，並表示館內文物「會在108至109年逐步移下去」。

立委吳思瑤質詢時，則為故宮整修加以解釋，

「故宮為了保存文物，好讓故宮迎向未來的30年、50年，以保護文物的角度，北院必須閉館，這是非常艱難的決定」。

她認為，還好有南院可以在北院整修期間承擔責任，不過她提醒故宮，要加強文物遷移的搬運、保全、重新布展的專業能力。

另一位立委陳亭妃則關心故宮北院文物遷移到南院展出的時間點故宮副院長黃永泰表示，希望在109年1月1日開始動作。

故宮北院預計在民國109年閉館整建3年。（中央社檔案照片）
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