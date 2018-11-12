恐怖了我的國！北大學生聲援工人遭圍毆、綁架迄今下落不明

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國深圳佳士科技公司工人爭取組建工會，要求解決單方面砍薪、不當苛扣薪資、及勞動環境惡劣等問題，今年8月遭到當地警方強力鎮壓，現更傳有至少１０名聲援維權運動的學生遭不明人士帶走，中國勞權團體指與廣東警方脫不了干係。

根據「自由亞洲電台」及HKFP報導，佳士工人聲援團發起人沈夢雨已遭綁架近3個月，聲援團的成員岳昕也已失蹤超過2個月，北大畢業生張聖業也在北大校園遭綁走，最近的11月9日晚上，中國警方也分別在廣州、上海和北京以暴力入侵聲援團成員住家，並帶走數人。

中國警方不僅在11月9日於廣州、上海和北京等地帶走多人，一名自稱是北京大學歷史系的學生于天夫聲稱，11月9日在校內遭到一群身分不明的黑衣人毆打，還目睹「尋悅行動」的發起人之一、北大藥學院學生張聖業被強行帶走。

香港自由媒體HKFP指還有4名北大學生或畢業生在9日晚「被失蹤」，報導指中國警方分別在廣州、上海和北京以暴力入侵聲援團成員住家並強行擄走人。

此外，近幾月網路上學生對佳士工人的聲援書很快就「被消失」，一些已刊出事件的媒體報導則事後「被刪除」，顯見中國政府刻意打壓工人維權事件以穩政權，並透露中國言論自由箝制情況嚴重。

10月底，美國康奈爾大學因中國人民大學懲罰支持深圳勞工權利的學生，壓制言論和學術自由，宣布中斷雙方學術合作關係。該校「工業及勞工關係學院」國際項目主任佛里曼（Eli Friedman）表示，人民大學不讓談論勞工問題，令雙方的合作研究無法進行下去。

康乃爾大學也嚴正呼籲，海外各大學應重新審慎評估與中國大學的合作情況。