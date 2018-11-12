APEC行前記者會　張忠謀盼聚焦經濟但「不會避免非經濟問題」

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）我國APEC經濟領袖會議領袖代表張忠謀今（12）日強調，他是以經濟領袖代表的身份參與今年APEC高峰會，不會刻意觸碰政治及外交議題，而在經濟議題方面，他與總統蔡英文已有談過，雙方也有一定共識。

APEC（亞太經濟合作會議）經濟領袖週訂於12日至18日在巴布亞紐幾內亞舉行，以張忠謀為首的代表團今日上午會面蔡總統後，隨後在總統府舉行行前記者會。

張忠謀在致詞開頭便表示，APEC會議是「經濟會，不是政治會，也不是外交會」，他將以這樣的心情擔任領袖代表。他在隨後也向媒體表示，「我不會避免非經濟問題，但要看當下情況」。

在經濟議題上，張忠謀則表示已與蔡總統做過討論，「我的身份是Chinese Taipei（中華臺北）領袖代表，如同總統提醒我要模擬她對APEC的看法。同時我們交換意見，我再把這個結論展現在會議上。」

蔡總統在10月間宣布由臺灣積體電路公司創辦人張忠謀出任我國今年APEC領袖代表，今早在接見張忠謀時，提及今年APEC高峰會的主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」，蔡總統重申，在這個領域上，張忠謀「絕對是最適合的人選，可以代表臺灣與世界領袖交換意見。」

► 總統蔡英文12日接見我國APEC領袖代表張忠謀（照片來源：總統府提供）

蔡總統也指出，張忠謀此次並非只是在APEC會議中傳達總統的意見而已，「而是借重張領袖代表的經驗與智慧，提供總統建議，共同形成了這次我們在APEC經濟領袖會議的最後立場」，期盼透過張忠謀與各國領袖的交流，讓國際社會更了解臺灣的努力，不僅分享臺灣經驗，也為臺灣開拓更多國際合作的機會。

被問及是否會與其他國家領袖代表會面，張忠謀表示，若有機會遇到其他國家領袖，將會很自然地與他們互動，「我的確會有話要跟他們幾位說，每個人不一樣，而且也要看他們對我們的態度是怎麼樣的。」

至於日前有日本媒體報導，張忠謀將在APEC高峰會期間與安倍首相會面，屆時張忠謀將向日本傳達我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP 或稱TPP）的意願，並且爭取日方支持，張忠謀則回應，「大家都知道我們想加入CPTTP，我不需要傳達」，但會在短短的會面時間裡，試圖討論要怎樣做能加入（what does it take）。

APEC高峰會期間最重要的經濟領袖會議即將於11月18日舉行，屆時21個APEC經濟體及國家領袖代表皆會出席，包括美國副總統彭斯（Mike Pence）、日本首相安倍晉三及中國國家主席習近平等。每位代表將各自有六分鐘單獨發言時間。

張忠謀也在記者會上概述準備好的講稿，提及臺灣雖然只是個中型的經濟體，卻全球供應鏈「關鍵性」、「不可獲缺」的一員，臺灣也非常願意參加雙邊或多邊的討論來解決數字經濟現在及未來的問題。

張忠謀指出，著重在創新及供應鏈的數字經濟是APEC組織中相當重要的議題，然而現今的數字經濟也面臨四大挑戰，包括不依照市場需求的補貼的產能、不遵重智慧財產權、高關稅，以及對隱私的保護不周等，「臺灣（中華臺北）呼籲，這些問題都要在雙邊或多邊的談判中解決，而且我們呼籲這些問題要在APEC組織裡解決。」

這也是張忠謀繼2006年代表前總統陳水扁後，睽違12年再度擔任APEC領袖代表。張忠謀表示，12年的改變比他3、4個月前想像的多，「我也相當感慨，不過我還是『老馬伏櫪（老驥伏櫪），志在千里』」。

外交部長吳釗燮日前表示，今年APEC經濟領袖會議代表團約有80位成員，今日參與記者會的代表團成員還包括國家發展委員會主任委員陳美伶、行政院政務委員及經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、外交部政務次長謝武樵，以及國安會副秘書長蔡明彥。