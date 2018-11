「再基地」實驗藝術展覽　探過去威權體制下的空總

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)「台灣當代文化實驗場」探討該場域今昔衝突的特性,舉辦「再基地:當實驗成為態度」展覽,集結11位國內外藝術家,作品透過影像、裝置、文學等形式呈現,展覽自即日起至明年1月止,免費開放參觀。



「再基地:當實驗成為態度」將展自明年1月(圖/台灣英文新聞Lyla)

位於大安區的「台灣當代文化實驗場」(C-Lab),前身為「國防部空軍總司令部」,現規劃多元形式且跨領域的當代藝術,成為新型態展演空間,並於今年8月正式宣告啟動,秉持著「創新」為核心理念與行動指標,打造創新實驗平台的概念。

現正展出的「再基地:當實驗成為態度」(Re-Base: When Experiments Become Attitude)展覽,由策展人王俊傑集結國內外11位藝術家,以委託限地製作的方式,呈現藝術家原汁原味的創作。



此次展覽的概念來自1969年的《活在你的腦子裡:當態度成為形式》(圖/Contemporary Art Daily)

「再基地」試圖探論在當代標準化機制的制約下,「實驗」的意義及可能。其概念靈感來自1969年傳奇展覽《活在你的腦子裡:當態度成為形式》(Live in Your Head: When Attitudes Become Form),當時的策展人哈洛.史澤曼(Harald Szeemann)將60年代的貧窮藝術、地景藝術與觀念藝術等新趨勢置入傳統美術館空間中,其所引發的混亂美學衝擊,激發了西方當代藝術開放概念的重要轉折。

主辦單位表示,「再基地」探討場域本身,從禁閉軍事重地轉變為開放文化空間的過程。展覽也從「藝術及思想作為建構當代文明與身分的本質」去思考,呈現對不確定未來的懷疑,但卻充滿自信與鍥而不捨的必要精神。



跨領域藝術家共同展出(圖/再基地)

參展藝術家包含鄭淑麗、馬修・富勒(Mathew Fuller)、陳志建、陳慧嶠、周曼農、明日和合製作所、鄧堯鴻、夏宇、高重黎、肯・瑞納多(Ken Rinaldo)、吳其育、張英海重工業(YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES),共11位(組),這群來自不同世代跨領域藝術家專精於視覺、觀念、表演、文學、新媒體等領域,都具備堅持探索與開創當代可能的特性。

除此之外,還有許多有趣活動適合各年齡層參加,例如,「唸書睡宿」將於15日每週四邀請林強、唐鳳、張鐵志等不同領域的藝文人士用呢喃、平淡、嚴肅等語調,唸讀程式語言、日記、律法等令人昏昏欲睡的文本;「給資訊產業勞動者的聲音療養院」將聲音藝術家重構俄羅斯建築師康斯坦丁.梅利尼科夫(Konstantin Melnikov)的《睡眠奏鳴曲》作品,讓資訊爆炸年代下疲累工作者們放鬆入睡,更多詳情請上官網或臉書查詢。

「再基地:當實驗成為態度」展覽自即日起至明年1月27日止,共分6大區域,入口處設立於建國南路上,此為免費參觀,每週一休館,現在讓我們一起來看看精彩的作品吧!



陳慧嶕作品《床外的藍天》由數張不同顏色的軍床組成,軍床下擺著國軍盥洗用品,展場裝置以冬季大三角的大犬座定位,其中的軍市星有看守與通信之意。(圖/台灣英文新聞Lyla)



《行動睡眠者》:與建築師葉熾仁合作,承襲台灣傳統三輪車的設計風格,設計數台可供平躺休息的三輪車,供睡眠參與者使用。(圖/台灣英文新聞Lyla)



夏宇裝置作品《只有雨讓城市傾斜》,此為2016年詩集《第一人稱》的延伸,由500多張旅行拍攝的壞照片,以及300多行音樂性句子組成,以跑馬燈形式呈現,並設計一場雨隔在觀眾與作品之間。(圖/台灣英文新聞Lyla)



豪華朗機工的一員陳志健作品《空域》,使用人造煙霧形塑雲景,透過AR擴增實境科技,帶領觀眾看見具象化的慾望、權利、幻想等物。(圖/C-Lab)



明日和合製作所創作《林愛國招募計畫》招募被認為具陰柔氣質的男性共同組成儀隊,施予一連串精神教育與操槍訓練,並規劃系列「男性品味進階班」,作品企圖探討威權體制下的傳統性別價值。另外,儀隊成果將發表2019元旦升旗典禮。(圖/C-Lab)

明日和合製作所創作《林愛國招募計畫》(圖/台灣英文新聞Lyla)